"Атмосфера войны": Эрдоган предложил встретиться Путину и Зеленскому "с глазу на глаз"

Президент Турции считает, что отношения между Россией и Украиной развиваются в неправильном направлении.

Анкара хочет в ближайшее время организовать личную встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на брифинге с коллегой из Сальвадора Найибом Букеле.

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"Турция стремится к тому, чтобы в регионе воцарился мир и не происходило негативных процессов", — заявил он.

Турецкий лидер констатировал, что отношения РФ и Украины развиваются в неправильном направлении.

"Атмосфера войны — такое состояние расстраивает Турцию. У нас хорошие отношения с этими двумя странами. Надеюсь, что нам удастся устроить встречу Путина и Зеленского с глазу на глаз, лицом к лицу", – подчеркнул Эрдоган.

Президент Турции заявил, что придает большое значение как визиту Путина в Турцию, так и своему будущему визиту в Украину в начале февраля.

Напомним, что 19 января Эрдоган озвучил идею встречи Зеленского и Путина в Турции, на которой они должны обсудить все разногласия. По его словам, Турция готова помочь двум странам снизить уровень напряженности.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в комментарии Фокусу положительно оценил инициативу Эрдогана и заявил, что турецкий лидер отлично понимает нюансы ситуации в регионе.

Эрдоган считает маловероятным военное вторжение России в Украину и называет Украину сильным государством.