Вторжение России в Украину маловероятно, — Эрдоган

Президент Турции считает Украину сильным государством и намерен обсудить украинский вопрос с Путиным.

Во вторник, 18 января, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что, по его мнению, Россия вряд ли решится на полномасштабный ввод войск в Украину. Об этом сообщает Anadolu Agency.

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Эрдоган сделал такое заявление по возвращении из Албании. Он назвал Украину не просто обычной страной, а сильным государством.

"Я не считаю реалистичной перспективу вторжения России в Украину. Чтобы Россия могла пойти на такой шаг, ей пришлось бы пересмотреть ситуацию во всем мире и свою собственную ситуацию", — цитируют слова турецкого президента журналисты. Эрдогана планирует обсудить этот вопрос в ближайшее время на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Недавно президент Азербайджана посетил Украину с визитом.

Турецкий лидер отметил, что этот вопрос стоит поднять и на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Он призвал к мирному урегулированию конфликта на Донбассе, подчеркнув, что, всякий раз, встречаясь с главой Кремля, заявляет о позиции Турции "против оккупации Крыма".

Напомним, что по данным Главного управления разведки Минобороны Украины, РФ усиливает боевую подготовку артиллерии на оккупированном Донбассе. С начала текущей недели проводятся сборы оккупационных корпусов — от уровня командиров рот до корректировщиков.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине проводится повсеместное формирование сил территориальной обороны. В мирное время численность этих сил будет насчитывать 10 тыс. военнослужащих. Продолжается формирование 25 бригад, которые будут объединять 150 батальонов. Дислокация предусмотрена в каждом из регионов страны.