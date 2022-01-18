В Украине формируются силы территориальной обороны в каждом регионе

Постоянная численность сил территориальной обороны в мирное время составит 10 тысяч военных.

В составе сил территориальной обороны ВСУ продолжается формирование 25 бригад, которые предусматривают дислокацию в каждом регионе Украины. Бригады будут объединять 150 батальонов. Каждый батальон предназначен на один район области. Об этом сообщает Минобороны Украины.

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Постоянная численность сил территориальной обороны в мирное время составит 10 тыс. военнослужащих. По штату особого периода подразделения будут насчитывать 130 тыс. военных, таким образом, будет сформирован резерв.

По словам министра обороны Алексея Резникова, разворачивание территориальной обороны предполагает три этапа: на первом этапе бригады и батальоны будут разворачиваться по штату мирного времени. Это происходит прямо сейчас. На втором этапе будет формироваться резерв по штатам особого периода. О третьем этапе пока не сообщается.

"За теми, кто заключит контракт и будет служить в резерве ТРО, будет закреплено оружие. Она будет выдаваться на время учений или в случае возникновения определенных ситуаций", — сказал министр

По состоянию на 17 января определено 86% мест, где будут находиться подразделения территориальной обороны по всей Украине. В приграничных регионах бригады с начала 2022 года набрали 70% способности мирного времени, а темпы разворачивания сил ускоряются.

Перед заключением договора все мужчины должны пройти медосмотр, а те, кто старше 40 лет — военно-врачебную комиссию, ведь резерв будет проходить интенсивную подготовку. В настоящее время Минобороны ведет диалог с органами местных властей, чтобы они обеспечили их необходимыми ресурсами.

"Есть задача ремонта и обустройства мест дислокации, обеспечения всех коммуникаций, создания режимно-секретных объектов и помещений для хранения оружия и боеприпасов. Есть потребности в транспорте. Здесь мы рассчитываем на участие местных органов власти и самоуправления", – заявили в ведомстве.

Напомним, в Минобороны анонсировали изменения по военному учету для женщин. В этом году в территориальные центры комплектования (бывшие военкоматы) женщинам идти не придется. Штрафов тоже не предполагается, но этот вопрос тоже изучается на предмет изменений.

Ранее сообщалось, что депутат Галина Третьякова намерена стать на военный учет для женщин. "Слуга народа" может пригодиться в ВСУ как инженер или служащий финансовой части.