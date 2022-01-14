Депутат Галина Третьякова намерена стать на воинский учет

"Слуга народа" может пригодиться в ВСУ в качестве инженера или служащей финансовой части.

Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа", председатель комитета Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова намерена стать на воинский учет, сообщают Українські Новини.

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"Я буду становиться на учет, согласно законодательству, как и все граждане Украины", — заявила депутат. Народная избранница сообщила, что у нее есть три специальности — инженер, финансист и экономист.

Сколько будет получать Третьякова, если решит проходить службу в ВСУ?

Зарплату военного финансиста (или инженера) подсчитать сложно, так как у военнослужащих она зависит от звания, выслуги лет, должности и премиальных выплат. В прошлом году министр обороны Алексей Резников озвучил среднюю зарплату военнослужащего в сумме от 10 до 14 тысяч гривен, назвав ее "недостаточной". В случае, если депутату будет не хватать этих денег, она как военнослужащая сможет отправиться в зону боевых действий на востоке Украины. На передовой бойцы получают от 6,5 до 17 тысяч премиальных — в зависимости от линии обороны.

В 2020 году месячная зарплата Галины Третьяковой составила 42,5 тыс гривен. При этом она жаловалась, что ей этих денег недостаточно. Среднестатистическому же украинцу, по мнению парламентария, вполне должно хватить заработной платы в 5-5,5 тысяч гривен "на физиологическом уровне".

Ранее Галина Третьякова оказалась в центре скандала, заявив, что в "бедных семьях рождаются дети очень низкого качества". Позже "слуга" признала, что выбрала "неудачные слова", но при этом критику в СМИ и соцсетях назвала "организованным буллингом", за которым стоят "противники реформ".

Кроме того, нардеп известна тем, что стала автором законопроекта об эвтаназии. Отношение человека к смерти Третьякова назвала "очень интересной темой".

Ранее Фокус сообщал о том, что 17 декабря вступил в силу принятый в октябре этого года приказ Министерства обороны Украины с расширенным списком профессий женщин, которые должны стать на военный учет. В этот список входят более 100 профессий в сфере библиотечного дела, музыкального искусства, науки, банковского дела и других сфер. Женщины-военнообязанные должны стать на учет в военкоматы до конца 2022 года. Вскоре после этого появилась петиция об отмене приказа Минобороны Украины об воинском учете женщин. Петиция набрала 25 тысяч голосов всего за 4 дня. Теперь воинский учет для женщин в Украине хотят сделать добровольным. Соответствующий проект закона уже подан на рассмотрение в Верховную Раду. При этом инициатива не распространяется на женщин-медиков.