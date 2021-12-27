Отмена воинского учета для женщин: петиция к Зеленскому набрала более 25 тысяч голосов

Автор инициативы назвала издевательством действия Минобороны. Собрать нужное для реакции президента количество голосов удалось за 4 дня.

Петиция об отмене приказа Минобороны Украины, который обязывает женщин встать на воинский учет, опубликованная на сайте президента Украины, набрала более 25 тысяч голосов.

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На момент публикации материала ее подписали 25 646 человек и число согласных с ее автором растет. Петиция появилась 23 декабря.

[ + – ] Чтобы петициб рассмотрел президент, нужно минимум 25 тыс. голосов

Петицию назвали так: "Издевательство над женщинами! Не должны все женщины, имеющие специальность и/или профессию, быть военнообязанными". Ее автор Яна Рашевченко отметила, что после приказа Минобороны почти всех украинских женщин поставят на воинский учет.

"Это безобразие! Никакого общественного обсуждения, никаких подготовительных мер, никакого переходного периода и разъяснений по механизму реализации", – подчеркнула Рашевченко.

Почему появилось такое обращение к Зеленскому?

В Украине с 17 декабря вступил в силу приказ Минобороны, расширяющий список профессий женщин, которым надо обязательно становиться на воинский учет. Документ распространяется на женщин, работающих в сфере библиотечного дела, музыкального искусства, науки, банковского дела и других сфер.

После начала действия этого приказа власти решили сократить список женщин-военнообязанных.

Согласно распоряжению Минобороны, военнообязанные женщины должны стать на учет в военкоматы до конца следующего года. Как утверждал начальник управления персоналом командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач, постановка на учет – это не призыв в армию.

Женщин могут задействовать в армии в случае введения военного положения или в особый период. Ветеран российско-украинской войны и руководитель инструкторских групп Десантно-штурмовых войск Маруся Звиробий в общении с Фокусом отмечала, что на воинском учете должны стоять супруга Зеленского, жены министров, народных депутатов и их дочери.

Напомним, что украинки запустили в соцсетях флешмоб с критикой обязательного воинского учета.