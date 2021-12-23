Минобороны назвало условия, при которых женщин привлекут к службе в армии

Избежать постановки на воинский учет женщина сможет либо по состоянию здоровья, либо по возрастным ограничениям.

Женщин-военнообязанных могут задействовать в армии при введении военного положения в стране или в особый период. Об этом сообщил 23 декабря начальник управления персоналом командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Роман Горбач на брифинге, который транслировали в Facebook.

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В Минобороны напомнили, что за 6 волн мобилизации в Украине ни одна женщина не попала на службу по принуждению государства. Поэтому женщин будут использовать в армии только в крайнем случае.

"Такого момента, что нужно бояться, сейчас нет", — пояснил Горбач.

Как стать на воинский учет?

Начальник Киевского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Валерий Куценко пояснил, как будут ставить женщин на военный учет и в качестве примера взял женщину-бухгалтера.

Сперва военнообязанная должна сообщить руководителю предприятия о постановке на воинский учет. Она должна появиться в центре комплектования до конца 2022 года и выяснить, могут ли ее поставить на учет.

"Есть возрастные ограничения, например, по состоянию здоровья", – уточнил Куценко.

Далее женщина пишет заявление о постановке на учет, дает паспорт, идентификационный код, справку с работы, документ об образовании, свидетельство о браке и о рождении ребенка в центр комплектования. Если все в порядке, ее направят на военно-врачебную комиссию по месту жительства.

Напомним, что ранее в Минобороны называли сроки, когда женщины должны стать на учет в военкоматы. В министерстве говорили, что постановка на воинский учет – это не призыв на военную службу.

Фокус писал, что 17 декабря начал действовать приказ Министерства обороны Украины, обязывающий женщин некоторых профессий встать на воинский учет. Подробную инструкцию, как это сделать министерство подготовит до конца декабря.