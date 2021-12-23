Міноборони назвало умови, за яких жінок залучать до служби в армії

Уникнути постановки на військовий облік жінка зможе або за станом здоров'я, або за віковими обмеженнями.

Жінок-військовозобов'язаних можуть задіяти в армії при введенні воєнного стану в країні або в особливий період. Про це повідомив 23 грудня начальник управління персоналом командування Сухопутних військ Збройних сил України Роман Горбач під час брифінгу, який транслювали у Facebook.

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У Міноборони нагадали, що за 6 хвиль мобілізації в Україні жодна жінка не потрапила на примусову службу держави. Тому жінок будуть використовувати в армії лише в крайньому випадку.

"Такої миті, що треба боятися, зараз немає", — пояснив Горбач.

Як стати на військовий облік?

Начальник Київського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Валерій Куценко пояснив, як ставитимуть жінок на військовий облік і як приклад взяв жінку-бухгалтера.

Спочатку військовозобов'язана повинна повідомити керівника підприємства про постановку на військовий облік. Вона має з'явитися в центрі комплектування до кінця 2022 року та з'ясувати, чи можуть її поставити на облік.

"Є вікові обмеження, наприклад, за станом здоров'я", – уточнив Куценко.

Далі жінка пише заяву про постановку на облік, дає паспорт, ідентифікаційний код, довідку з роботи, документ про освіту, свідоцтво про шлюб і народження дитини в центр комплектування. Якщо все гаразд, її направлять на військово-лікарську комісію за місцем проживання.

Нагадаємо, що раніше в Міноборони називали терміни, коли жінки мають стати на облік у військкомати. У міністерстві говорили, що постановка на військовий облік – не призов на військову службу.

Фокус писав, що 17 грудня почав діяти наказ Міністерства оборони України, який зобов'язує жінок деяких професій стати на військовий облік. Детальну інструкцію, як це зробити, міністерство підготує до кінця грудня.