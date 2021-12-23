У Міноборони розповіли, коли жінок-військовозобов'язаних каратимуть за ухилення від служби

У Міноборони наголосили, що жінки в майбутньому можуть знадобитися для оборони табори. Але постановка на військовий облік та заклик на військову службу – не одне й теж.

Жінки-військовозобов'язані мають стати на облік у військкомати до кінця наступного року. Про це повідомив 23 грудня начальник управління персоналом командування Сухопутних військ Збройних сил України Роман Горбач під час брифінгу, який транслювали у Facebook.

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До кінця 2022 року керівників підприємств та військовозобов'язаних жінок не притягуватимуть до відповідальності за непостановку на військовий облік, зазначив він.

Постановка на облік потрібна для того, щоб провести облік людських ресурсів та дефіцитних військово-облікових спеціальностей, які у майбутньому можуть знадобитися для оборони України, додав Горбач.

Начальник управління наголосив на тому, що постановка на військовий облік – це не заклик на військову службу.

"Це абсолютно дві різні категорії, і сьогодні ніхто нікого не закликає на військову службу без їхньої згоди", — зауважив він.

Нагадаємо, що 17 грудня почав діяти наказ Міністерства оборони України, який зобов'язує жінок деяких професій стати на військовий облік. Йдеться не лише про військових фахівців.

Детальну інструкцію, як стати жінкам на облік, міністерство пообіцяло опублікувати до нового року.

У президентській фракції "Слуга народу" анонсували скорочення списку спеціальностей, за яким жінок ставитимуть на військовий облік.

Фокус докладно розбирав, що чекає на українських жінок після такої ініціативи.