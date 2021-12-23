В Минобороны рассказали, когда женщин-военнообязанных будут наказывать за уклонение от службы

В Минобороны подчеркнули, что женщины в будущем могут понадобиться для обороны станы. Но постановка на воинский учет и призыв на военную службу – не одно и тоже.

Женщины-военнообязанные должны стать на учет в военкоматы до конца следующего года. Об этом сообщил 23 декабря начальник управления персоналом командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Роман Горбач на брифинге, который транслировали в Facebook.

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До конца 2022 года руководителей предприятий и военнообязанных женщин не будут привлекать к ответственности за непостановку на военный учет, отметил он.

Постановка на учет нужна для того, чтобы провести учет человеческих ресурсов и дефицитных военно-учетных специальностей, которые в будущем могут понадобиться для обороны Украины, добавил Горбач.

Начальник управления акцентировал внимание на том, что постановка на воинский учет – это не призыв на военную службу.

"Это абсолютно две разных категории, и сегодня никто никого не призывает на военную службу без их согласия", — заметил он.

Напомним, что 17 декабря начал действовать приказ Министерства обороны Украины, обязывающий женщин некоторых профессий встать на воинский учет. Речь идет не только о военных специалистах.

Подробную инструкцию, как встать женщинам на учет, министерство пообещало опубликовать до нового года.

В президентской фракции "Слуга народа" анонсировали сокращение списка специальностей, по которому женщин будут ставить на воинский учет.

Фокус подробно разбирал, что ждет украинских женщин посте такой инициативы.