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Минобороны Украины обязало женщин встать на воинский учет (приказ)

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Фото: Минобороны Украины | В Украине обязали женщин встать на воинский учет

Документ распространяется, в частности, на библиотекарей, медиков и журналисток. К воинской службе считаются пригодными женщины от 18 до 60 лет.

17 декабря вступил в силу приказ Министерства обороны о расширении списка профессий, который обязывает женщин встать на воинский учет. Об этом свидетельствует текст документа, обнародованный в Едином государственном реестре нормативно-правовых актов министерства юстиции Украины.

Так, под действие приказа попадают женщины, которые работают не только по специальностям, связанным с военным делом и государственной безопасностью, но также и те, которые занимаются, например, библиотечным делом, музыкальным искусством, наукой, банковским делом, гостинично-ресторанным делом и т.д.

Полный перечень специальностей, на которых распространяется документ, выглядит следующим образом:

  • Государственная безопасность;
  • Транспортные технологии;
  • Автомобильный транспорт;
  • Речной и морской транспорт, гидротехническое строительство, водная инженерия и водные технологии, судостроение;
  • Строительство и гражданская инженерия, архитектура и градостроительство, геодезия и землеустройство;
  • Химия, химические технологии и инженерия, биология;
  • Авиационный транспорт, авиационная и ракетно-космическая техника;
  • Авионика;
  • Телекоммуникации и радиотехника;
  • Инженерия программного обеспечения, компьютерные науки, информационные системы и технологии, компьютерная инженерия, системный анализ, кибербезопасность, микро- и наносистемная техника, автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии;
  • Электроника;
  • Метрология и информационно-измерительная техника;
  • Науки о Земле, географии, физике и астрономии;
  • Пищевые технологии, технология производства и переработки продукции животноводства;
  • Обеспечение войск, вооружение и военная техника, технологии легкой промышленности;
  • Металлургия, материаловедение, прикладная физика и наноматериалы;
  • Деревообрабатывающие и мебельные технологии;
  • Физическая терапия, эрготерапия, медицинская и психология, общественное здоровье, физическая реабилитация, промышленная фармация, санитария и экспертиза;
  • Стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технологии медицинской диагностики и лечения;
  • Биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия;
  • Ветеринарная медицина, ветеринарная гигиена;
  • Учет и налогообложение, маркетинг, менеджмент, предпринимательство, экономика;
  • Публичное управление и администрирование, право, международное право, международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии, математика, прикладная математика, статистика;
  • Физическая культура, спорт и туризм;
  • Гражданская безопасность, правоохранительная деятельность;
  • Финансы, банковское дело и страхование;
  • Информационное, библиотечное и архивное дело, история и археология;
  • Журналистика, профессиональное образование (по специализации), специальное образование;
  • Психология, социология, политология, социальная работа, социальное обеспечение;
  • Музыкальное искусство, сценическое искусство, менеджмент социокультурной деятельности;
  • Издательство и полиграфия;
  • Железнодорожный транспорт;
  • Гостинично-ресторанное дело;
  • Теплоэнергетика, гидроэнергетика, энергетическое машиностроение, отраслевое машиностроение, электроэнергетика, электротехника и электромеханика, атомная энергетика, горноводство, нефтегазовая инженерия и технологии, прикладная механика;
  • Пожарная безопасность.

Перечень конкретных профессий, которые затронул приказ Минобороны, выглядит так:

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воинский учет, воинский учет Украина, воинский учет женщины
воинский учет, воинский учет Украина, воинский учет женщины
воинский учет, воинский учет Украина, воинский учет женщины
воинский учет, воинский учет Украина, воинский учет женщины
воинский учет, воинский учет Украина, воинский учет женщины
воинский учет, воинский учет Украина, воинский учет женщины
воинский учет, воинский учет Украина, воинский учет женщины
воинский учет, воинский учет Украина, воинский учет женщины
воинский учет, воинский учет Украина, воинский учет женщины
воинский учет, воинский учет Украина, воинский учет женщины
воинский учет, воинский учет Украина, воинский учет женщины
воинский учет, воинский учет Украина, воинский учет женщины
воинский учет, воинский учет Украина, воинский учет женщины

На воинский учет обязаны встать пригодные к прохождению воинской службы по состоянию здоровья женщины от 18 до 60 лет. В свою очередь руководители предприятий должны проконтролировать, чтобы сотрудницы встали на учет, и проверить наличие у них соответствующих документов.

Чтобы встать на воинский учет необходимо иметь:

  • заявление о взятии на воинский учет;
  • паспорт;
  • идентификационный код;
  • военно-учетный документ;
  • свидетельство о рождении детей (при наличии).

В комментарии "Громадському радіо" советник замминистра обороны Наталья Воронкова сообщила, что до конца следующей недели (до 2 января) будут даны разъяснения от ведомства касательно того, как женщины могут встать на учет.

Издание "Бабель" также отметило, что список профессий, подлежащих воинскому учету, расширен согласно закону "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов выполнения воинского долга и ведения воинского учета", вступившему в силу 24 апреля. В этом документе, в частности, говорилось что женщины, которые имеют специальность/профессию родственную военно-учетным специальностям, были поставлены на воинский учет.

По данным портала "Лига.Закон", приказ Минобороны вступил в силу 17 декабря.

Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников назвал условия для отмены военного призыва в Украине.

Первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко недавно заявил, что это может произойти уже в 2023 году.