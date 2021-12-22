Минобороны Украины обязало женщин встать на воинский учет (приказ)
Документ распространяется, в частности, на библиотекарей, медиков и журналисток. К воинской службе считаются пригодными женщины от 18 до 60 лет.
17 декабря вступил в силу приказ Министерства обороны о расширении списка профессий, который обязывает женщин встать на воинский учет. Об этом свидетельствует текст документа, обнародованный в Едином государственном реестре нормативно-правовых актов министерства юстиции Украины.
Так, под действие приказа попадают женщины, которые работают не только по специальностям, связанным с военным делом и государственной безопасностью, но также и те, которые занимаются, например, библиотечным делом, музыкальным искусством, наукой, банковским делом, гостинично-ресторанным делом и т.д.
Полный перечень специальностей, на которых распространяется документ, выглядит следующим образом:
- Государственная безопасность;
- Транспортные технологии;
- Автомобильный транспорт;
- Речной и морской транспорт, гидротехническое строительство, водная инженерия и водные технологии, судостроение;
- Строительство и гражданская инженерия, архитектура и градостроительство, геодезия и землеустройство;
- Химия, химические технологии и инженерия, биология;
- Авиационный транспорт, авиационная и ракетно-космическая техника;
- Авионика;
- Телекоммуникации и радиотехника;
- Инженерия программного обеспечения, компьютерные науки, информационные системы и технологии, компьютерная инженерия, системный анализ, кибербезопасность, микро- и наносистемная техника, автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии;
- Электроника;
- Метрология и информационно-измерительная техника;
- Науки о Земле, географии, физике и астрономии;
- Пищевые технологии, технология производства и переработки продукции животноводства;
- Обеспечение войск, вооружение и военная техника, технологии легкой промышленности;
- Металлургия, материаловедение, прикладная физика и наноматериалы;
- Деревообрабатывающие и мебельные технологии;
- Физическая терапия, эрготерапия, медицинская и психология, общественное здоровье, физическая реабилитация, промышленная фармация, санитария и экспертиза;
- Стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технологии медицинской диагностики и лечения;
- Биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия;
- Ветеринарная медицина, ветеринарная гигиена;
- Учет и налогообложение, маркетинг, менеджмент, предпринимательство, экономика;
- Публичное управление и администрирование, право, международное право, международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии, математика, прикладная математика, статистика;
- Физическая культура, спорт и туризм;
- Гражданская безопасность, правоохранительная деятельность;
- Финансы, банковское дело и страхование;
- Информационное, библиотечное и архивное дело, история и археология;
- Журналистика, профессиональное образование (по специализации), специальное образование;
- Психология, социология, политология, социальная работа, социальное обеспечение;
- Музыкальное искусство, сценическое искусство, менеджмент социокультурной деятельности;
- Издательство и полиграфия;
- Железнодорожный транспорт;
- Гостинично-ресторанное дело;
- Теплоэнергетика, гидроэнергетика, энергетическое машиностроение, отраслевое машиностроение, электроэнергетика, электротехника и электромеханика, атомная энергетика, горноводство, нефтегазовая инженерия и технологии, прикладная механика;
- Пожарная безопасность.
Перечень конкретных профессий, которые затронул приказ Минобороны, выглядит так:
На воинский учет обязаны встать пригодные к прохождению воинской службы по состоянию здоровья женщины от 18 до 60 лет. В свою очередь руководители предприятий должны проконтролировать, чтобы сотрудницы встали на учет, и проверить наличие у них соответствующих документов.
Чтобы встать на воинский учет необходимо иметь:
- заявление о взятии на воинский учет;
- паспорт;
- идентификационный код;
- военно-учетный документ;
- свидетельство о рождении детей (при наличии).
В комментарии "Громадському радіо" советник замминистра обороны Наталья Воронкова сообщила, что до конца следующей недели (до 2 января) будут даны разъяснения от ведомства касательно того, как женщины могут встать на учет.
Издание "Бабель" также отметило, что список профессий, подлежащих воинскому учету, расширен согласно закону "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов выполнения воинского долга и ведения воинского учета", вступившему в силу 24 апреля. В этом документе, в частности, говорилось что женщины, которые имеют специальность/профессию родственную военно-учетным специальностям, были поставлены на воинский учет.
По данным портала "Лига.Закон", приказ Минобороны вступил в силу 17 декабря.
Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников назвал условия для отмены военного призыва в Украине.
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