Минобороны Украины обязало женщин встать на воинский учет (приказ)

Документ распространяется, в частности, на библиотекарей, медиков и журналисток. К воинской службе считаются пригодными женщины от 18 до 60 лет.

17 декабря вступил в силу приказ Министерства обороны о расширении списка профессий, который обязывает женщин встать на воинский учет. Об этом свидетельствует текст документа, обнародованный в Едином государственном реестре нормативно-правовых актов министерства юстиции Украины.

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Так, под действие приказа попадают женщины, которые работают не только по специальностям, связанным с военным делом и государственной безопасностью, но также и те, которые занимаются, например, библиотечным делом, музыкальным искусством, наукой, банковским делом, гостинично-ресторанным делом и т.д.

Полный перечень специальностей, на которых распространяется документ, выглядит следующим образом:

Государственная безопасность;

Транспортные технологии;

Автомобильный транспорт;

Речной и морской транспорт, гидротехническое строительство, водная инженерия и водные технологии, судостроение;

Строительство и гражданская инженерия, архитектура и градостроительство, геодезия и землеустройство;

Химия, химические технологии и инженерия, биология;

Авиационный транспорт, авиационная и ракетно-космическая техника;

Авионика;

Телекоммуникации и радиотехника;

Инженерия программного обеспечения, компьютерные науки, информационные системы и технологии, компьютерная инженерия, системный анализ, кибербезопасность, микро- и наносистемная техника, автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии;

Электроника;

Метрология и информационно-измерительная техника;

Науки о Земле, географии, физике и астрономии;

Пищевые технологии, технология производства и переработки продукции животноводства;

Обеспечение войск, вооружение и военная техника, технологии легкой промышленности;

Металлургия, материаловедение, прикладная физика и наноматериалы;

Деревообрабатывающие и мебельные технологии;

Физическая терапия, эрготерапия, медицинская и психология, общественное здоровье, физическая реабилитация, промышленная фармация, санитария и экспертиза;

Стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технологии медицинской диагностики и лечения;

Биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия;

Ветеринарная медицина, ветеринарная гигиена;

Учет и налогообложение, маркетинг, менеджмент, предпринимательство, экономика;

Публичное управление и администрирование, право, международное право, международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии, математика, прикладная математика, статистика;

Физическая культура, спорт и туризм;

Гражданская безопасность, правоохранительная деятельность;

Финансы, банковское дело и страхование;

Информационное, библиотечное и архивное дело, история и археология;

Журналистика, профессиональное образование (по специализации), специальное образование;

Психология, социология, политология, социальная работа, социальное обеспечение;

Музыкальное искусство, сценическое искусство, менеджмент социокультурной деятельности;

Издательство и полиграфия;

Железнодорожный транспорт;

Гостинично-ресторанное дело;

Теплоэнергетика, гидроэнергетика, энергетическое машиностроение, отраслевое машиностроение, электроэнергетика, электротехника и электромеханика, атомная энергетика, горноводство, нефтегазовая инженерия и технологии, прикладная механика;

Пожарная безопасность.

Перечень конкретных профессий, которые затронул приказ Минобороны, выглядит так:

На воинский учет обязаны встать пригодные к прохождению воинской службы по состоянию здоровья женщины от 18 до 60 лет. В свою очередь руководители предприятий должны проконтролировать, чтобы сотрудницы встали на учет, и проверить наличие у них соответствующих документов.

Чтобы встать на воинский учет необходимо иметь:

заявление о взятии на воинский учет;

паспорт;

идентификационный код;

военно-учетный документ;

свидетельство о рождении детей (при наличии).

В комментарии "Громадському радіо" советник замминистра обороны Наталья Воронкова сообщила, что до конца следующей недели (до 2 января) будут даны разъяснения от ведомства касательно того, как женщины могут встать на учет.

Издание "Бабель" также отметило, что список профессий, подлежащих воинскому учету, расширен согласно закону "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов выполнения воинского долга и ведения воинского учета", вступившему в силу 24 апреля. В этом документе, в частности, говорилось что женщины, которые имеют специальность/профессию родственную военно-учетным специальностям, были поставлены на воинский учет.

По данным портала "Лига.Закон", приказ Минобороны вступил в силу 17 декабря.

Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников назвал условия для отмены военного призыва в Украине.

Первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко недавно заявил, что это может произойти уже в 2023 году.