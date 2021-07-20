Призыв срочников в армию могут отменить в 2023 году, – Корниенко

Замглавы фракции "слуг" утверждает, что военная стратегия предусматривает замену срочного призыва службой в резерве. Это связано с "планом членства в НАТО".

Отмена призыва срочников на воинскую службу в Украине может произойти уже в 2023 году. Об этом в интервью изданию "Украинские новости" заявил заместитель главы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Александр Корниенко.

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"Это возможно уже с 2023 года. Также будет реформа военкомата. Эти все реформы ожидаются, так как они связаны с планом членства в НАТО. Военная реформа будет происходить дальше постоянно", — заявил нардеп.

Корниенко напомнил, что военная стратегия, которую подписал президент Владимир Зеленский, предусматривает замену срочного призыва службой в резерве. По его словам, с принятием законопроекта о национальном сопротивлении "в целом постепенно все это будет воплощаться".

"Базовые изменения — это вопрос нескольких лет. Может, в следующем году какие-то вещи мы успеем сделать. До конца каденции должны успеть в целом", — объяснил "слуга".

До этого коллега Корниенко по фракции — Ирина Верещук — заявляла, что отмены призыва точно не будет в 2021 и 2022 годах.

Согласно распоряжению президента Украины, в 2021 году призыв должен проводиться в течение апреля – июня и в течение октября – декабря. В следующий раз призывные комиссии начнут свою работу 1 октября.

"Проведение призыва на срочную военную службу в Вооруженные силы Украины обеспечивает соотношение доли военнослужащих-срочников к доле военнослужащих по контракту 15:85%. Таким образом, доля срочников в общей численности армии с каждым годом будет продолжать уменьшаться", — говорится на сайте Офиса президента.

Напомним, что в прошлом году из-за коронавируса сроки призыва на срочную службу сдвинулись с апреля на май, тогда в армию пошли около 9 тысяч человек. В октябре-декабре 2020-го срочниками стали 7,5 тысячи человек.