Призов строковиків в армію можуть скасувати у 2023 році, — Корнієнко

Заступник голови фракції "слуг" стверджує, що військова стратегія передбачає заміну строкового призову службою в резерві. Це пов'язано з "планом членства в НАТО".

Скасування призову строковиків на військову службу в Україні може відбутися вже у 2023 році. Про це в інтерв'ю виданню "Українські новини" заявив заступник голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Олександр Корнієнко.

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"Це можливо вже з 2023 року. Також буде реформа військкомату. Ці всі реформи очікуються, оскільки вони пов'язані з планом членства в НАТО. Військова реформа відбуватиметься надалі постійно", — заявив нардеп.

Корнієнко нагадав, що військова стратегія, яку підписав президент Володимир Зеленський, передбачає заміну строкового призову службою в резерві. За його словами, з ухваленням законопроекту про національний опір "у цілому поступово все це буде втілюватися".

"Базові зміни — це питання кількох років. Може, у наступному році якісь речі ми встигнемо зробити. До кінця каденції повинні встигнути в цілому", — пояснив "слуга".

До цього колега Корнієнка по фракції — Ірина Верещук — заявляла, що скасування призову точно не буде у 2021 і 2022 роках.

Згідно з розпорядженням президента України, у 2021 році призов повинен проводитися протягом квітня — червня і протягом жовтня — грудня. Наступного разу призовні комісії почнуть свою роботу 1 жовтня.

"Проведення призову на строкову військову службу в Збройні сили України забезпечує співвідношення частки військовослужбовців-строковиків до частки військовослужбовців за контрактом 15:85%. Таким чином, частка строковиків у загальній чисельності армії з кожним роком буде продовжувати зменшуватися", — йдеться на сайті Офісу президента.

Нагадаємо, що в минулому році через коронавірус терміни призову на строкову службу зрушили з квітня на травень, тоді в армію пішли близько 9 тисяч осіб. У жовтні-грудні 2020-го строковиками стали 7,5 тисяч осіб.