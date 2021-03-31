В Украине с 1 апреля начнется весенний призыв

Этой весной на срочную службу отправится на порядок меньше украинцев, чем в прошлом году, а сам призыв продлится до конца июня.

В Украине 1 апреля стартует весенний призыв 2021 года, который продлится до конца июня. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook сообщает, что этой весной на срочную службу призовут 14 246 человек – это на 6,5 тысяч человек меньше, чем прошлой весной.

В Вооруженные силы Украны собираются призвать 6,5 тысяч мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, в Государственную службу транспорта – 600, в Национальную гвардию – 4 646, в Государственную пограничную службу – 2 500.

В прошлом году из-за коронавируса сроки призыва на срочную службу сдвинулись с апреля на май, тогда в армию пошли около 9 тысяч человек. В октябре-декабре 2020-го срочниками стали 7,5 тысячи человек.

"Показатели нынешнего призыва в Вооруженные Силы уменьшен на 6,5 тысяч человек в связи с увеличением численности военнослужащих военной службы по контракту и с целью недопущения превышения предельных показателей численности Вооруженных Сил", – объяснили в Генштабе.

Таким образом, непосредственно в ВСУ призывается все меньшее число срочников, а другие военные формирования, напротив, численность личного состава наращивают.

Призыв обещают провести с соблюдением карантинных требований, срочников также намерены отправлять на обсервацию длительностью 14 суток.

О том, что призыв на срочную службу начнется 1 апреля, стало известно после соответствующего указа президента Украины Владимира Зеленского.

Отмечается, что военнослужащие-срочники не привлекаются к выполнению боевых задач в районе проведения операции объединенных сил (ООС).

Некоторые категории граждан могут получить отсрочку. Речь идет о мужчинах призывного возраста, которые учатся:

в учреждениях общего среднего образования III ступени и профессионального (профессионально-технического) образования с дневной формой обучения;

в учреждениях профессионального перед высшими образования с дневной формой обучения, в том числе во время получения начального уровня (короткого цикла) и первого (бакалаврской) уровня высшего образования по программам многоступенчатой ​​системы образования;

в учреждениях профессионального перед высшими и высшего образования на дневной форме обучения, в том числе во время получения следующей ступени образования;

в учреждениях среднего или высшего духовного образования с дневной формой обучения;

в интернатуре, аспирантуре или докторантуре с отрывом или без отрыва от производства.

Отсрочку также возможно получить по семейным обстоятельствам, для продолжения профессиональной деятельности и по состоянию здоровья.

Рассмотрением вопросов о призыве, предоставлении отсрочки (освобождения) от призыва занимаются районные (городские) призывные комиссии.