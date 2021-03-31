В Україні з 1 квітня розпочнеться весняний призов

Цієї весни на строкову службу відправиться менше українців, ніж у минулому році, а сам призов триватиме до кінця червня.

В Україні 1 квітня стартує весняний призов 2021 року, який триватиме до кінця червня. Генеральний штаб Збройних сил України на своїй сторінці у Facebook повідомляє, що цієї весни на строкову службу призвуть 14 246 чоловік — це на 6,5 тисяч осіб менше, ніж минулої весни.

У Збройні сили України закликатимуть 6,5 тисяч чоловіків у віці від 18 до 27 років, у Державну службу транспорту — 600, у Національну гвардію — 4 646, до Державної прикордонної служби — 2 500.

У минулому році через коронавірус терміни призову на строкову службу зрушили з квітня на травень, тоді в армію пішли близько 9 тисяч осіб. У жовтні-грудні 2020-го строковиками стали 7,5 тисяч осіб.

"Показники нинішнього призову в Збройні Сили зменшений на 6,5 тисяч осіб у зв'язку зі збільшенням чисельності військовослужбовців військової служби за контрактом та з метою недопущення перевищення граничних показників чисельності Збройних Сил", — пояснили в Генштабі.

Таким чином безпосередньо в ЗСУ призивається все менше число строковиків, а інші військові формування, навпаки, чисельність особового складу нарощують.

Призов обіцяють провести з дотриманням карантинних вимог, строковиків також мають намір відправляти на обсервацію тривалістю 14 діб.

Про те, що призов на строкову службу почнеться 1 квітня, стало відомо після відповідного указу президента України Володимира Зеленського.

Зазначається, що військовослужбовці-строковики не залучаються до виконання бойових завдань у районі проведення операції об'єднаних сил (ООС).

Деякі категорії громадян можуть отримати відстрочку. Йдеться про чоловіків призовного віку, які навчаються:

в установах загальної середньої освіти III ступеня і професійного (професійно-технічної) освіти з денною формою навчання;

в установах професійної перед вищої освіти з денною формою навчання, у тому числі під час отримання початкового рівня (короткого циклу) і першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за програмами ступеневої системи освіти;

в установах професійної перед вищою освіти за денною формою навчання, у тому числі під час отримання наступного ступеню освіти;

в установах середньої або вищої духовної освіти з денною формою навчання;

в інтернатурі, аспірантурі або докторантурі з відривом або без відриву від виробництва.

Відстрочку також можливо отримати за сімейними обставинами, для продовження професійної діяльності і за станом здоров'я.

Розглядом питань про призов, надання відстрочки (звільнення) від призову займаються районні (міські) призовні комісії.