Весенний призыв на военную службу начнется 1 апреля, – указ президента

Увольнение в запас военнослужащих, выслуживших установленные сроки, проведут в апреле – июле и в октябре – декабре.

Призывные комиссии в этом году начнут работу 1 апреля и 1 октября, а призывники не будут служить на Донбассе. Об этом говорится в указе президента.

Призыв граждан Украины на срочную военную службу будет проведен в течении апреля – июня и течении октября – декабря 2021 года. Призывные комиссии начнут работу 1 апреля и 1 октября соответственно. Подготовительные мероприятия к проведению призыва будут начаты с 1 марта и 1 сентября.

Увольнение в запас военнослужащих, выслуживших установленные сроки срочной военной службы, планируется провести в апреле – июле и в октябре – декабре. В январе 2022 года будут уволены военные, которые были призваны в июле 2020 года (в связи с распространением на территории Украины COVID-19).

"Проведение призыва на срочную военную службу в Вооруженные силы обеспечивает соотношение доли военнослужащих-срочников к доле военнослужащих по контракту 15:85. Доля срочников с каждым годом будет продолжать уменьшаться", – говорится в сообщении Офиса президента.

Военнослужащие-срочники не привлекаются к выполнению боевых задач в районе проведения операции объединенных сил.

Не подлежат призыву и предоставляется отсрочка для получения образования на весь период обучения гражданам призывного возраста, которые учатся:

в учреждениях общего среднего образования III ступени и профессионального (профессионально-технического) образования с дневной формой обучения;

в учреждениях профессионального перед высшими образования с дневной формой обучения, в том числе во время получения начального уровня (короткого цикла) и первого (бакалаврской) уровня высшего образования по программам многоступенчатой ​​системы образования;

в учреждениях профессионального перед высшими и высшего образования на дневной форме обучения, в том числе во время получения следующей ступени образования;

в учреждениях среднего или высшего духовного образования с дневной формой обучения;

в интернатуре, аспирантуре или докторантуре с отрывом или без отрыва от производства.

Отсрочка от призыва на срочную военную службу также предоставляется гражданам по семейным обстоятельствам, для продолжения профессиональной деятельности и по состоянию здоровья.

Рассмотрением вопросов о призыве, предоставлении отсрочки (освобождения) от призыва занимаются районные (городские) призывные комиссии.

Напомним, в 2021 году ВСУ планируют призвать на военную службу 32 тысячи срочников — почти на 2000 больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил начальник отдела комплектования рядовыми, сержантами и призыва управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ полковник Николай Качаненко. "Но эта цифра не окончательная, она может быть скорректирована: в большую сторону — вряд ли, возможно, в меньшую", — сказал он. По его словам, количество призывников во время осеннего призыва в 2020 году была меньше, чем весной почти на 3000 человек.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сказал, что от обязательного призыва в армию откажутся лишь когда получится наладить систему подготовки резерва.