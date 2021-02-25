Весняний призов на військову службу почнеться 1 квітня, — указ президента

Звільнення в запас військовослужбовців, які вислужили встановлені терміни, проведуть в квітні — липні та в жовтні — грудні.

Призовні комісії цьогоріч почнуть роботу 1 квітня і 1 жовтня, а призовники не служитимуть на Донбасі. Про це йдеться в указі президента.

Призов громадян України на строкову військову службу буде проведений протягом квітня — червня і протягом жовтня — грудня 2021 року. Призовні комісії почнуть працювати 1 квітня та 1 жовтня відповідно. Підготовчі заходи до проведення призову будуть розпочаті з 1 березня і 1 вересня.

Звільнення в запас військовослужбовців, які вислужили встановлені терміни строкової військової служби, планується провести в квітні — липні і в жовтні — грудні. У січні 2022 року будуть звільнені військові, які були покликані в липні 2020 року (у зв'язку з поширенням на території України COVID-19).

"Проведення призову на строкову військову службу в Збройні сили забезпечує співвідношення частки військовослужбовців-строковиків до частки військовослужбовців за контрактом 15:85. Частка строковиків із кожним роком продовжуватиме зменшуватися", — йдеться в повідомленні Офісу президента.

Військовослужбовці-строковики не залучаються до виконання бойових завдань у районі проведення операції об'єднаних сил.

Не підлягають заклику та надається відстрочення для здобуття освіти на весь період навчання громадянам призовного віку, які навчаються:

в установах загальної середньої освіти III ступеня і професійної (професійно-технічної) освіти з денною формою навчання;

в установах професійної перед вищими освіти з денною формою навчання, зокрема під час отримання початкового рівня (короткого циклу) і першого (бакалаврської) рівня вищої освіти за програмами ступеневої системи освіти;

в установах професійної перед вищими і вищої освіти за денною формою навчання, зокрема під час отримання наступного ступеня освіти;

в установах середньої або вищої духовної освіти з денною формою навчання;

в інтернатурі, аспірантурі або докторантурі з відривом або без відриву від виробництва.

Відстрочення від призову на строкову військову службу також надається громадянам за сімейними обставинами, для продовження професійної діяльності та за станом здоров'я.

Розглядом питань про призов, надання відстрочення (звільнення) від призову займаються районні (міські) призовні комісії.

Нагадаємо, у 2021 році ЗСУ планують закликати на військову службу 32 тисячі строковиків — майже на 2 000 більше, ніж минулого року. Про це повідомив начальник відділу комплектування рядовими, сержантами і призову управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗС України полковник Микола Качаненко. "Але ця цифра не остаточна, вона може бути скоригована: у більшу сторону — навряд чи, можливо, у меншу", — сказав він. За його словами, кількість призовників під час осіннього призову в 2020 році була меншою, ніж навесні майже на 3 000 осіб.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак сказав, що від обов'язкового призову в армію відмовляться лише тоді, коли вдасться налагодити систему підготовки резерву.