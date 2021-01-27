В 2021 на срочную службу призовут 32 тысячи человек

В этом году призовут на 2000 срочников больше, чем в прошлом.

В 2021 году ВСУ планируют призвать на военную службу 32 тысячи срочников — почти на 2000 больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил начальник отдела комплектования рядовыми, сержантами и призыва управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ полковник Николай Качаненко, передает АрміяInform.

"В 2021 году запланировано призвать за два призыва, весенний и осенний, около 32 тысяч человек. Но эта цифра не окончательная, она может быть скорректирована: в большую сторону — вряд ли, возможно, в меньшую", — сказал он.

По его словам, количество призывников во время осеннего призыва в 2020 году была меньше, чем с весенним — почти на 3000 человек.

Всего в прошлом году призвали 30 030 человек: весной — 16460 призывников, осенью — 13570.

Напомним, Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак расскзал, что от обязательного призыва в армию откажутся лишь когда получится наладить систему подготовки резерва, благодаря которой каждый имел бы возможность защищать свое жилище и Родину.

Главнокомандующий ВСУ заявил, что эта система нуждается в финансировании. Она будет обеспечивать подготовку широкого круга лиц: вплоть до руководства страны. Длительность такого реформирования займет "не полгода и не год", однако уже есть понимание о примерной продолжительности.