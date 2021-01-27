У 2021 на строкову службу призвуть 32 тисячі осіб

Цього року призвуть на 2000 строковиків більше, ніж минулого.

У 2021 році ЗСУ планують закликати на військову службу 32 тисячі строковиків — майже на 2000 більше, ніж минулого року. Про це повідомив начальник відділу комплектування рядовими, сержантами і призову управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗС України полковник Микола Качаненко, передає АрміяInform.

"У 2021 році заплановано призвати за два призови, весняний і осінній, близько 32 тисяч осіб. Але ця цифра не остаточна, вона може бути скоригована: у більшу сторону — навряд чи, можливо, у меншу", — сказав він.

За його словами, кількість призовників під час осіннього призову у 2020 році була меншою, ніж у весняний — майже на 3000 осіб.

Усього в минулому році призвали 30 030 чоловік: навесні — 16460 призовників, восени — 13570.

Нагадаємо: Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак розповів, що від обов'язкового призову в армію відмовляться, лише коли вийде налагодити систему підготовки резерву, завдяки якій кожен мав би можливість захищати своє житло і Батьківщину.

Головнокомандувач ЗСУ заявив, що ця система потребує фінансування. Вона буде забезпечувати підготовку широкого кола осіб: аж до керівництва країни. Тривалість такого реформування займе "не півроку і не рік", проте вже є розуміння про приблизну тривалість.