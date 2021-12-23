Отмечаться обяжут, на сборы не призовут. Что ожидает женщин после постановки на воинский учет

Пока разъяснений от военных не поступило, эксперты успокаивают: практического значения приказ Минобороны не имеет и формирования женских батальонов не будет. А военкоматы говорят, что инструкции будут после Нового года. Зато штрафы за несвоевременную постановку на учет уже известны.

От программистов, юристов и работников ресторанов до музыкантов, журналистов и социальных работников — Министерство обороны приказом №313 от 11.10.2021 расширило перечень специальностей и профессий, которые предусматривают, что женщины должны стать на воинский учет как военнообязанные. Соответствующий документ вступил в силу 17 декабря.

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Теперь пригодные по состоянию здоровья женщины от 18 до 60 лет, чья профессия входит в расширенный перечень, будут становиться на воинский учет. А перечень охватывает 35 сфер деятельности – это сотни специальностей и профессий. Причастными к соответствующей военно-учетной специальности неожиданно стали журналисты, ветеринары и экономисты, библиотекари, актеры и музыканты.

Работодатель должен проконтролировать, чтобы уже работающие на предприятии женщины соответствующей специальности встали на воинский учет, а при приеме на работу проверить — состоит ли претендентка на вакансию на воинском учете. За нарушение этих норм предусмотрен штраф от Гоструда и территориального центра комплектования и социальной поддержки – от 5100 до 8500 грн.

Процедура получения "метки" о постановке женщин на воинский учет пока не ясна. Не смогли объяснить этого и в нескольких военкоматах.

"Обращайтесь после Нового года, у нас пока нет разъяснений. Сами ждем" — ответили Фокусу в Киево-Святошинском областном военкомате.

А в городском территориальном центре комплектования и социальной поддержки Киева посоветовали искать ответы в отделе кадров по месту работы.

"Процедура должна быть такая же, как и для мужчин. Списки лиц, которые должны становиться на воинский учет, должен подавать отдел кадров – вы лучше у них спросите, как правильно сделать. Ну, или приходите к нам лично" — проконсультировали Фокус.

Советник заместителя министра обороны Наталья Воронкова в комментарии "Громадському радіо" пообещала, что до конца следующей недели на сайте военкоматов или Минобороны появится разъяснение о том, как женщинам впервые стать на военный учет.

"Я позвоню в несколько военкоматов и узнаю, есть ли у них план действий, потому что каждый военкомат самостоятельно определяет алгоритм, как встать на учет. Думаю, что мы разработаем алгоритм и до конца следующей недели он будет на сайте военкоматов. Если будет возможность, то на учет можно будет стать электронно, чтобы вы отправили свои данные онлайн. Посмотрим, будет ли это возможно с точки зрения безопасности. Я поговорю с военкоматами, чтобы мы разработали скорую процедуру, чтобы не все вместе пришли становиться на учет", — пообещала Воронкова.

Между тем, военный эксперт Михаил Жирохов считает, что практического значения у приказа о постановке женщин на военный учет нет. Ведь профессии, которые попали в расширенный перечень, не имеют никакого отношения к военноучетным специальностям.

"К примеру, во время войны мужчина, тракторист, проходит минимальное переобучение и садится за рычаги танка. А как это будет выглядеть с музейными работниками и бухгалтерами? Ценность этих профессий, даже как пушечного мяса на поле боя – минимальная", — говорит Фокусу Жирохов и предполагает что эти действия Минобороны – некий спектакль для агрессора.

Количество резерва не разделено на мужчин и женщин, и выводится общая цифра – расширение перечня профессий на бумаге может создать неплохие перспективы военного положения Украины.

"Вероятность того, что женщин начнут вызывать на сборы — минимальная. По личному опыту скажу, моя жена операционная медсестра и состоит на учете много лет – при смене работы или места жительства отмечается в военкомате. Но за все 8 лет этой войны ни разу не была призвана даже на сборы" — говорит военный эксперт.

По мнению Михаила Жирохова, формирования женских батальонов или бригад не предвидится, и со временем ажиотаж пройдет, а приказ Минобороны отменят подзаконными актами.