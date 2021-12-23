Зазначатись зобов'яжуть, на збори не покличуть. Що чекає на жінок після постановки на військовий облік

Поки роз'яснень від військових не надійшло, експерти заспокоюють: практичного значення наказ Міноборони не має і формування жіночих батальйонів не буде. А військкомати кажуть, що інструкції будуть після Нового року. Натомість штрафи за невчасну постановку на облік вже відомі.

Від програмістів, юристів та працівників ресторанів до музикантів, журналістів та соціальних працівників — Міністерство оборони наказом №313 від 11.10.2021 розширило перелік спеціальностей та професій, які передбачають, що жінки мають стати на військовий облік як військовозобов'язані. Відповідний документ набув чинності 17 грудня.

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Тепер придатні станом здоров'я жінки від 18 до 60 років, чия професія входить до розширеного переліку, будуть ставати на військовий облік. А перелік охоплює 35 сфер діяльності – це сотні спеціальностей та професій. Причетними до відповідної військово-облікової спеціальності несподівано стали журналісти, ветеринари та економісти, бібліотекарі, актори та музиканти.

Роботодавець повинен проконтролювати, щоб жінки відповідної спеціальності, що вже працюють на підприємстві, стали на військовий облік, а при прийомі на роботу перевірити — чи є претендентка на вакансію на військовому обліку. За порушення цих норм передбачено штраф від Держпраці та територіального центру комплектування і соціальної підтримки – від 5100 до 8500 грн.

Процедура отримання "мітки" про постановку жінок на військовий облік поки що не зрозуміла. Не змогли пояснити цього й у кількох військкоматах.

"Звертайтеся після Нового року, у нас поки що немає роз'яснень. Самі чекаємо" — відповіли Фокусу в Києво-Святошинському обласному військкоматі.

А у міському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки Києва порадили шукати відповіді у відділі кадрів за місцем роботи.

"Процедура має бути такою ж, як і для чоловіків. Списки осіб, які мають ставати на військовий облік, повинен подавати відділ кадрів — ви краще у них запитайте, як правильно зробити. Ну, або приходьте до нас особисто", — проконсультували Фокус.

Радник заступника міністра оборони Наталія Воронкова у коментарі "Громадському радіо" пообіцяла, що до кінця наступного тижня на сайті військкоматів чи Міноборони з'явиться роз'яснення про те, як жінкам уперше стати на військовий облік.

"Я зателефоную до кількох військкоматів і дізнаюся, чи є у них план дій, тому що кожен військкомат самостійно визначає алгоритм, як стати на облік. Думаю, що ми розробимо алгоритм і до кінця наступного тижня він буде на сайті військкоматів. Якщо буде можливість, то на облік можна буде стати електронно, щоб ви відправили свої дані онлайн. Подивимося, чи буде це можливо з точки зору безпеки. Я поговорю з військкоматами, щоб ми розробили швидку процедуру, щоб не всі разом прийшли ставати на облік", — пообіцяла Воронкова .

Тим часом військовий експерт Михайло Жирохов вважає, що практичного значення наказ про постановку жінок на військовий облік не має. Адже професії, які потрапили до розширеного переліку, не мають жодного стосунку до військовооблікових спеціальностей.

"Приміром, під час війни чоловік, тракторист, проходить мінімальне перенавчання і сідає за важелі танка. А як це виглядатиме з музейними працівниками та бухгалтерами? Цінність цих професій, навіть як гарматного м'яса на полі бою – мінімальна", — каже Фокусу Жирохов. і передбачає, що ці дії Міноборони – якась вистава для агресора.

Кількість резерву не розділена на чоловіків та жінок, і виводиться загальна цифра – розширення переліку професій на папері може створити непогані перспективи воєнного стану України.

"Імовірність того, що жінок почнуть викликати на збори — мінімальна. З особистого досвіду скажу, моя дружина операційна медсестра і перебуває на обліку багато років — при зміні роботи або місця проживання відмічається у військкоматі. Але за всі 8 років цієї війни жодного разу не була покликана навіть на збори" — каже військовий експерт.

На думку Михайла Жирохова, формування жіночих батальйонів чи бригад не передбачається, і згодом ажіотаж пройде, а наказ Міноборони скасують підзаконними актами.