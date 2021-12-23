Міноборони до Нового року опублікує інструкцію, як жінкам стати на військовий облік

У профільному міністерстві припустили, що жінки зможуть надіслати необхідні документи в режимі онлайн, щоб уникнути "штурму" військкоматів.

До Нового року в Україні розроблять алгоритм, за яким жінки зможуть вставати на військовий облік. Про це попередила радниця голови Міноборони Наталія Воронкова.

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За її словами, алгоритм та докладна інструкція, як стати жінкам на військовий облік, будуть опубліковані на сайті профільного міністерства чи військкоматів.

Наталя Воронкова зазначила, що найближчим часом зв'яжеться з кількома військовими комісаріатами та уточнить, чи є в них план дій після набуття чинності указом Міноборони.

Заступник голови профільного міністерства також припустила, що жінки зможуть стати на обов'язковий військовий облік в режимі онлайн, відправивши необхідний пакет документів.

"Думаю, що ми розробимо алгоритм і до кінця наступного тижня він буде на сайті військкоматів. Якщо буде можливість, то на облік можна буде стати електронно, щоб ви відправили свої дані онлайн. Подивимося, чи це буде можливо з точки зору безпеки. Я поговорю з військкоматами, щоб ми розробили швидку процедуру, щоб не всі разом прийшли ставати на облік", — підсумувала Наталія Воронкова в ефірі "Громадського радіо".

Нагадаємо, 17 грудня набув чинності указ Міноборони, за яким жінки мають ставати на військовий облік. Зокрема, документ передбачає розширення списку спеціальностей, після здобуття якої жінок беруть на військовий облік у військкоматах. В указі Міноборони сказано, що до військової служби придатними вважаються жінки віком від 18 до 60 років.

А ще у листопаді міністр оборони Олексій Резніков допустив скасування термінової військової служби в Україні. За його словами, міністерство виступає за створення професійної контрактної армії, проте для скасування обов'язкового призову на термінову службу Україні необхідно проконсультуватися з експертами.