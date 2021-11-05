В Україні можуть скасувати строкову військову службу, — Резніков

Новопризначений міністр повідомив, що його мрія — це перехід до професійної армії.

В Україні можуть скасувати військовий призов, проте для такого рішення варто проконсультуватися з експертами. Про це заявив новий міністр оборони Олексій Резніков в ефірі "Україна 24".

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Є думки скасувати повністю (військовий призов. — Ред.), є думки залишати в мінімальних обсягах. Я хочу зрозуміти від фахівців обидві позиції. Сьогодні маємо контрактну армію, як основний складник, але мені здається нам потрібно прагнути і піклуватися про створення переходу до професійної армії", — повідомив міністр.

Також Резніков додав, що армія має стати одним із найкращих роботодавців у країні, а служба в ній має стати привабливою.

Міністр також сподівається, що заміною призову стане реалізація закону про основи національного спротиву та створення військ територіальної оборони. Тобто після підготовки людей буде занесено до реєстру територіальної оборони, це буде як мобілізаційний резерв.

Зазначимо, що призов в Україні стартував із 1 жовтня. Протягом трьох місяців мають призвати на строкову військову службу понад 13 тис. осіб. Більшість із них поповнять Збройні сили України та Національну гвардію України.

Нагадаємо, напередодні Олексій Резніков змінив Андрія Тарана на посаді міністра оборони. У фракції "Слуга народу", її голова Давид Арахамія повідомляв, що це була ініціатива президента, оскільки міністерство має перейти на так званий турборежим. Тим паче, Таран нібито має проблеми зі здоров'ям.