Резнікова призначили міністром оборони України. Він назвав основні пріоритети в роботі

Новий міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що створить "синергію дій у міністерстві" та продовжить співпрацювати з міжнародними партнерами

Верховна Рада України сьогодні призначила колишнього міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова новим міністром оборони. За це проголосували 273 нардепи.

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В Україні призначення міністра оборони є прерогативою президента. Тому перед голосуванням до Ради прийшов Володимир Зеленський. Спочатку він подякував за роботу вже ексголові Міноборони Андрію Тарану.

"Трохи українців є в залі слави національного університету оборони США. А точніше один – Таран. Упевнений, що його спадкоємець має високий потенціал, щоб стати другим. Але це точно не пріоритет. Сьогодні важливо бути в залі слави українських військових, мати серед них повагу й авторитет", – сказав президент.

У свою чергу Резніков пообіцяв створити "синергію дій у міністерстві".

"Міністерство оборони, Генеральний штаб і профільний комітет парламенту повинні працювати як єдиний організм. Ми повинні змінити структуру оборонного бюджету, щоб це був бюджет боєздатної армії, а не бюджет утримання та проїдання", — наголосив новопризначений міністр.

Резніков вважає основним напрямом своєї роботи продовження співпраці з міжнародними партнерами та встановлення військової дипломатії в партнерстві з МЗС України.

"Взаємодія з США, Великобританією, Канадою, Польщею та Туреччиною мають великий потенціал. Ми маємо спільний інтерес із країнами Балтії. Румунія наш сусід, безпека в Чорному морі для нас важлива", – повідомив він.

За кандидатуру Резнікова проголосували "Слуги народу" (229 голосів), група "За майбутнє" (16), "Довіра" (19). Не голосували депутати від ОПЗЖ, "Європейської солідарності", "Батьківщини" та "Голосу".

У кулуарах парламенту під час спілкування з журналістами Резніков повідомив про проведення аудиту майна й аналізу судових справ щодо Міністерства оборони України, передає кореспондент Фокусу.

"Я зустрінуся з кожним заступником міністра та керівником департаменту й служб у Мінобороні. Головне – ми з головою Генштабу Валерієм Залужним організуємо взаємодію між Генштабом і Міноборони. І будь-яка конкуренція зникне, буде повна кооперація", – запевнив міністр.

Одним зі своїх завдань Резніков назвав захист ЗСУ з юридичних, політичних і дипломатичних питань.

Міністр також похвалив підхід Зеленського до вибору кандидатури міністра оборони України.

"Він знайшов класний підхід, перерахував очікування та пріоритети. Все це стосувалося мого юридичного досвіду. Наприклад, навести лад у закупівлях. Юрист може з цим впоратися. Як і навести лад із корупційною складовою. Наповнення контракту з Великобританії на величезну суму грошей, рамкову угоду з США… Багато дипломатичної роботи, треба спілкуватися з послами, військовими радниками", – пояснив чиновник.

У відповідь на запитання Фокусу, чому в Україні так часто змінюють міністрів, Резніков сказав, що "це реалістичний процес, оскільки країна потребує змін".

"Коли стає зрозуміло, що той чи інший міністр не дотягує до рівня очікувань, потрібно шукати нових. Я все життя був в адвокатському бізнесі, у нас був стандарт – up або out. Або ти ростеш і робиш, або йдеш", – зазначив він.

Фокус раніше писав, що Резніков 1 листопада подав заяву на звільнення з посади міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Учора народні депутати України відправили у відставку міністра довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського, міністра економіки Олексія Любченка, міністра стратегічних галузей Олега Уруського.