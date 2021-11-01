Віцепрем'єр-міністр Олексій Резніков подав у відставку

Топчиновник вирішив залишити свою посаду за власним бажанням. Заява Олексія Резнікова про звільнення вже зареєстрована в апараті Верховної Ради.

Віцепрем'єр-міністр Олексій Резніков подав офіційну заяву на звільнення. Про це повідомив представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Камельчук.

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За його словами, Олексій Резніков подав заяву на звільнення з посади віцепрем'єр-міністра — міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Представник Кабміну в парламенті зазначив, що топчиновник вирішив піти у відставку за власним бажанням, а заява про звільнення вже зареєстрована в апараті Верховної Ради.

"Член уряду — віцепрем'єр-міністр України — міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Резніков Олексій Юрійович подав заяву про звільнення за власним бажанням, в якій також подякував за довіру! Відповідна заява зареєстрована в Апараті ВРУ", — йдеться у повідомленні.

[ + – ] Олексій Резніков подав у відставку

За даними видання ЛІГА, президент Володимир Зеленський планує запропонувати Верховній Раді призначити Олексія Резнікова на посаду голови Міністерства оборони замість Андрія Тарана. Міністерство реінтеграції, як повідомляють джерела журналістів, може очолити заступниця голови оборонного комітету Ради Ірина Верещук.

Віцепрем'єр-міністр Олексій Резніков у своєму Facebook поки що офіційно не коментував заяву на звільнення.

Раніше Фокус розповідав, що в "Слузі народу" анонсували кадрові перестановки в Кабміні. Заступниця голови фракції Євгенія Кравчук попереджала, що на початку листопада "слуги народу" розглянуть кандидатури можливих нових міністрів і підтвердила, що Олексій Резніков може стати новим міністром оборони.

29 жовтня у ЗМІ з'явилася інформація, що 1 листопада "слуги народу" визначаться з новими міністрами у Кабміні. За даними журналістів, головою Міноборони, ймовірно, стане Олексій Резніков, а його посаду в Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій обійме нардепка Ірина Верещук.