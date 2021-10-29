Кадрові перестановки у Камбіні: 1 листопада "слуги народу" визначаться з новими міністрами

Нардепка Ірина Верещук, можливо, стане новим міністром із питань окупованих територій, а Олексій Резніков обійме посаду голови Міноборони.

1 листопада на засіданні фракції "Слуга народу" обговорять кадрові зміни у Кабінеті міністрів і керівництві апарату парламенту. Про це повідомила речниця президентської фракції Юлія Палійчук.

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За її словами, фракційне засідання "Слуги народу" відбудеться 1 листопада у київському КВЦ "Парковий".

Під час засідання народні депутати обговорять обрання першого заступника голови фракції, а на посаду розглядають кандидатуру депутата Андрія Мотовилівця.

Крім цього, як повідомляє Юлія Палійчук, у КВЦ "Парковий" відбудеться презентація глави Мінфіну Сергія Марченка про запровадження другого рівня пенсійної реформи.

Джерела Бабеля у "Слузі народу" інформують, що під час засідання обговорять кандидатуру чинного заступника міністра екології Руслана Стрільця на посаду голови профільного міністерства.

Новим міністром оборони України, як стверджують інсайдери, може стати чинний віцепрем'єр-міністр, голова Міністерства з питань окупованих територій Олексій Резніков. Його посаду у відомстві, ймовірно, обійме нардепка від "Слуги народу" Ірина Верещук.

Свою посаду може втратити міністр із питань стратегічних галузей Олег Уруський, на заміну якому розглядають чинного голову Державної митної служби Павла Рябікіна.

Заступниця голови Офісу президента з економічних питань Юлія Свириденко, за словами джерел у "Слузі народу", може стати новою головою Мінекономіки, яке зараз очолює Олексій Любченко. Міністриню соціальної політики Марину Лазебну, як стверджують інсайдери, поки що не планують відправляти у відставку.

28 жовтня заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук анонсувала кадрові перестановки у Кабміні. За словами нардепки, одразу 4-5 міністрів можуть втратити свої посади.

А на початку вересня депутат від президентської фракції Олег Дунда стверджував, що у жовтні Кабінет міністрів на чолі з Денисом Шмигалем може піти у відставку.