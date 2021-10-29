Кадровые перестановки в Камбине: 1 ноября "слуги народа" определятся с новыми министрами

Нардеп Ирина Верещук, возможно, станет новым министром по вопросам оккупированных территорий, а Алексей Резников займет должность главы Минобороны.

1 ноября на заседании фракции "Слуга народа" обсудят кадровые изменения в Кабинете министров и руководстве аппарата парламента. Об этом сообщила спикер президентской фракции Юлия Палийчук.

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По ее словам, фракционное заседание "Слуги народа" состоится 1 ноября в киевском КВЦ "Парковый".

В ходе заседания народные депутаты обсудят избрание первого заместителя главы фракции, а на должность рассматривают кандидатуру депутата Андрея Мотовиловца.

Помимо этого, как сообщает Юлия Палийчук, в КВЦ "Парковый" состоится презентация главы Минфина Сергея Марченко о внедрении второго уровня пенсионной реформы.

Источники Бабеля в "Слуге народа" информируют, что в ходе заседания обсудят кандидатуру действующего замминистра экологии Руслана Стрельца на должность главы профильного министерства.

Новым министром обороны Украины, как утверждают инсайдеры, может стать действующий вице-премьер-министр, глава Министерства по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников. Его должность в ведомстве, вероятно, займет нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук.

Свою должность может потерять министр по вопросам стратегических отраслей Олег Уруский, на замену которому рассматривают действующего главу Государственной таможенной службы Павла Рябикина.

Заместитель главы Офиса президента по экономическим вопросам Юлия Свириденко, по словам источников в "Слуге народа", может стать новым главой Минэкономики, которое сейчас возглавляет Алексей Любченко. Министра социальной политики Марину Лазебную, как утверждают инсайдеры, пока не планируют отправлять в отставку.

28 октября замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук анонсировала кадровые перестановки в Кабмине. По словам нардепа, сразу 4-5 министров могут потерять свои должности.

А в начале сентября депутат от президентской фракции Олег Дунда утверждал, что в октябре Кабинет министров во главе с Денисом Шмыгалем может уйти в отставку.