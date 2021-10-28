4-5 міністрів на вихід: у "Слузі народу" анонсували кадрові перестановки у Камбіні (відео)

Віцепрем'єр-міністр Олексій Резніков, ймовірно, стане новим головою Міністерства оборони України.

Наступного тижня Верховна Рада розгляне кадрові перестановки у Кабінеті Міністрів. Про це повідомила заступниця голови парламентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

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У понеділок, 1 листопада, запевняє Євгенія Кравчук, на засіданні монобільшості члени президентської фракції окремо обговорять можливі кандидатури для затвердження до складу Кабінету міністрів.

"Очевидно, що розгляд може бути в середу і четвер, залежно від завершення розгляду поправок до бюджету. Але, звичайно, цьому має передувати засідання фракції в понеділок увечері, де вже будуть, очевидно, кандидати. Вони будуть представляти свої програми, давати відповіді на питання, і фракція визначатиметься", — наголосила заступниця голови фракції "Слуга народу".

Євгенія Кравчук також нагадала, що за кадрові перестановки у Міністерстві оборони, яке очолює Андрій Таран, відповідає президент і члени "Слуги народу" готові підтримати рішення Володимира Зеленського.

В ефірі телеканалу "24" Євгенія Кравчук підтвердила ймовірне призначення віцепрем'єр-міністра Олексія Резнікова на посаду голови Міноборони України. За її словами, п'ять чинних міністрів можуть втратити свої посади післяу розгляд правок до держбюджету на 2022 рік.

"Справді, інформація про пана Резнікова відповідає дійсності. Сьогодні (28 жовтня — ред.) було засідання малої фракції, і ми отримали підтвердження. Я особисто вважаю його дуже хорошим фахівцем", — підсумувала Євгенія Кравчук в ефірі телеканалу.

[ + – ] Олексій Резніков може стати новим міністром оборони України

Раніше Фокус повідомляв, що нардепка від "Слуги народу" Ірина Верещук хоче стати новою міністринею оборони. За її словами, вона має вищу військову освіту, працює в комітеті оборони, тому нардепка розраховує на остаточне рішення президента Володимира Зеленського, який відповідає за перестановки до Міноборони.

А 8 вересня нардеп від "Слуги народу" Олег Дунда в ефірі одного з телеканалів заявив, що у жовтні Денис Шмигаль із Кабміном підуть у відставку.