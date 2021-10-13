"Я сподіваюся, колеги мене підтримають": Верещук хоче стати новим міністром оборони

За словами Ірини Верещук, вона знайома з усіма процесами у відомстві: у неї є вища військова освіта, вона працює в комітеті оборони, а також чоловік і син — військові.

Народна депутатка від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук в ефірі "24 каналу" заявила, що її кандидатуру розглядали як ймовірну заміну міністра оборони Андрія Тарана.

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За словами Верещук, вона працює в комітеті з оборони, вона знає багато процесів у Міноборони, а також наскільки важливим є співробітництво між комітетом і керівником відомства.

"Я сподіваюся, що колеги, якщо буде на те добра воля верховного головнокомандувача, мене підтримають. ...Звичайно, готова. У мене є вища військова освіта, у мене чоловік військовий, я служила в армії, я добре знаю, що потрібно. Я мама синів, один із них — військовий, служить, лейтенант. Я добре знаю, куди йду, і добре розумію, який для мене особисто це складе ризик — репутаційний, політичний і психологічний. Але хтось повинен це робити", — розповіла нардепка.

Також вона додала, що її значення залежить від Верховного головнокомандувача — Володимира Зеленського, оскільки це його вертикаль і він може вносити свої кандидатури.

Нагадаємо, наприкінці липня Ірина Верещук заявляла, що восени будуть зміни міністрів, зокрема міністра оборони Андрія Тарана. Замінити главу оборонного відомства може тільки президент за квотою.