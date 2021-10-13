"Я надеюсь, коллеги меня поддержат": Верещук хочет стать новым министром обороны

По словам Ирины Верещук, она знакома со всеми процессами в ведомстве: у нее есть высшее военное образование, она работает в комитете обороны, а также муж и сын — военные.

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук в эфире "24 канала" заявила, что ее кандидатуру рассматривали как вероятную замену министра обороны Андрея Тарана.

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По словам Верещук, она работает в комитете по обороне, знает многие процессы в Минобороны, а также то насколько важным является сотрудничество между комитетом и руководителем ведомства.

"Я надеюсь, что коллеги, если будет на то добрая воля верховного главнокомандующего, меня поддержат. … Конечно, готова. У меня есть высшее военное образование, у меня муж военный, я служила в армии, я хорошо знаю что нужно. Я мама сыновей, один из них – военный, служит, лейтенант. Я хорошо знаю, куда иду, и хорошо понимаю, какой для меня лично это составит риск – репутационный, политический и психологический. Но кто-то должен это делать", — рассказала нардеп.

Также она добавила, что ее значение зависит от верховного главнокомандующего — Владимира Зеленского, так как это его вертикаль и он может вносить свои кандидатуры.

Напомним, в конце июля Ирина Верещук заявляла, что осенью будут смены министров, в частности министра обороны Андрея Тарана. Заменить главу оборонного ведомства может только президент по квоте.