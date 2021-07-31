"Будут осенью": в "Слуге народа" анонсировали перестановки в Кабмине

Кроме Министерства обороны, новый министр может появиться еще в двух ведомствах. Решение будет принимать Зеленский или Шмыгаль.

Народный депутат партии "Слуга народа" Ирина Верещук анонсировала смену нескольких министров в Кабинете министров этой осенью. Об этом она заявила в эфире Украина 24.

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По словам нардепа, изменения произойдут осенью. Также она назвала министерства, которые могут получить нового главу:

Министерство юстиции (ныне возглавляет Денис Малюська)

Министерство культуры (Александр Ткаченко)

Министерство обороны (Андрей Таран)

"Речь идет о том, будут ли кадровые изменения осенью. Будут. А какими будут — это решать президенту или премьеру. Премьеру, если мы говорим о, например, министре юстиции или культуры, и президенту, когда речь идет о министре обороны, это исключительно его прерогатива — вносить предоставление", — рассказала Верещук.

Напомним, 15 июля министра МВД Арсена Авакова отправили в отставку после его заявления. В ведомство назначили Дениса Монастырского, возглавлявшего комитет Рады.

27 июля Владимир Зеленский сменил главнокомандующего ВСУ. Генерал-майор Валерий Залужный сменил на должности Руслана Хомчака. На следующий день, 28 июля, глава государства уволил главу Генштаба ВСУ, командующих ООС, а также Десантно-штурмовых войск.