Зеленский уволил начальника Генштаба ВСУ, командующих ООС и Десантно-штурмовых войск
С занимаемых должностей по указу президента Зеленского были уволены Сергей Корнийчук, Евгений Мойсюк и Владимир Кравченко.
Президент Владимир Зеленский утвердил решения о смене начальника Генерального штаба ВСУ, командующего Десантно-штурмовых войск и командующего ООС, сообщает пресс-служба главы государства.
Новым начальником Генерального штаба ВСУ назначен Сергей Шаптала, а командующем Операции объединенных сил — Александр Павлюк.
"Сейчас в мире происходит стремительная трансформация сил и средств для ведения войны. Наши военные должны быть готовы к максимально эффективного выполнения задач в любых условиях", — объяснил Владимир Зеленский новые кадровые перестановки в рядах Вооруженных сил Украины.
До увольнения на должности начальника Генерального штаба ВСУ пребывал Сергей Корнийчук, командующего Десантно-штурмовыми войсками — Евгений Мойсюк, а командующим Операции объединенных сил был Владимир Кравченко.
Владимир Зеленский призвал командиров всех уровней в ВСУ и ответственных лиц в сфере обороны и безопасности "активизировать выполнение задач, направленных на обеспечение модернизации нашей армии и стопроцентной подготовки военнослужащих к защите Украины в условиях современной войны".
По словам президента, сфера обороны и сектора безопасности будет эффективно функционировать при условии взаимодействия между командирами и руководителями всех уровней.
Кадровые перестановки на ключевых должностях в армии:
- Сергей Шаптала заменил Сергея Корнийчука на должности начальника Генерального штаба ВСУ;
- Александр Павлюк назначен командующим ООС вместо Владимира Кравченко
- Евгений Мойсюк уволен с должности командующего Десантно-штурмовыми войсками, замены президент не назначил.
Ранее Фокус сообщал, что Зеленский уволил Руслана Хомчака с должности главнокомандующего ВСУ. По словам пресс-секретаря президента, Хомчак получит должность первого заместителя секретаря СНБО. Новым главнокомандующим ВСУ вместо генерал-майора Хомчака станет Валерий Залужный.
Также Фокус рассказывал, что Зеленский назвал причину увольнения Руслана Хомчака с должности главнокомандующего ВСУ. По словам президента, увольнение Руслана Хомчака является продолжением кадровых изменений в Минобороны Украины и в оборонном секторе.