Зеленский уволил начальника Генштаба ВСУ, командующих ООС и Десантно-штурмовых войск

С занимаемых должностей по указу президента Зеленского были уволены Сергей Корнийчук, Евгений Мойсюк и Владимир Кравченко.

Президент Владимир Зеленский утвердил решения о смене начальника Генерального штаба ВСУ, командующего Десантно-штурмовых войск и командующего ООС, сообщает пресс-служба главы государства.

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Новым начальником Генерального штаба ВСУ назначен Сергей Шаптала, а командующем Операции объединенных сил — Александр Павлюк.

"Сейчас в мире происходит стремительная трансформация сил и средств для ведения войны. Наши военные должны быть готовы к максимально эффективного выполнения задач в любых условиях", — объяснил Владимир Зеленский новые кадровые перестановки в рядах Вооруженных сил Украины.

До увольнения на должности начальника Генерального штаба ВСУ пребывал Сергей Корнийчук, командующего Десантно-штурмовыми войсками — Евгений Мойсюк, а командующим Операции объединенных сил был Владимир Кравченко.

Владимир Зеленский призвал командиров всех уровней в ВСУ и ответственных лиц в сфере обороны и безопасности "активизировать выполнение задач, направленных на обеспечение модернизации нашей армии и стопроцентной подготовки военнослужащих к защите Украины в условиях современной войны".

По словам президента, сфера обороны и сектора безопасности будет эффективно функционировать при условии взаимодействия между командирами и руководителями всех уровней.

Кадровые перестановки на ключевых должностях в армии:

Сергей Шаптала заменил Сергея Корнийчука на должности начальника Генерального штаба ВСУ;

Александр Павлюк назначен командующим ООС вместо Владимира Кравченко

Евгений Мойсюк уволен с должности командующего Десантно-штурмовыми войсками, замены президент не назначил.

Ранее Фокус сообщал, что Зеленский уволил Руслана Хомчака с должности главнокомандующего ВСУ. По словам пресс-секретаря президента, Хомчак получит должность первого заместителя секретаря СНБО. Новым главнокомандующим ВСУ вместо генерал-майора Хомчака станет Валерий Залужный.

Также Фокус рассказывал, что Зеленский назвал причину увольнения Руслана Хомчака с должности главнокомандующего ВСУ. По словам президента, увольнение Руслана Хомчака является продолжением кадровых изменений в Минобороны Украины и в оборонном секторе.