Зеленский уволил Руслана Хомчака с должности главнокомандующего ВСУ (видео)

По словам пресс-секретаря президента, Хомчак получит должность первого заместителя секретаря СНБО. Новым главнокомандующим ВСУ станет Валерий Залужный.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак ушел в отставку. Соответствующее решение принял президент Владимир Зеленский. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

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"Это решение президента. Зеленский не сомневается в патриотизме, экспертности, преданности присяги Хомчака… Но он хочет видеть синергию между Миноброны и ВСУ. Но такой синергии мы не видим, а видим, наоброт, конфликты", — отметил пресс-секретарь Зеленского в ходе брифинга.

По словам Никифорова, хотя Хомчак ушел в отставку, его уже ждет новая должность. Он будет первым заместителем секретаря СНБО. Соответственно, этот пост покидает Михаил Коваль.

Новым главнокомандующим ВСУ после того, как Хомчак ушел в отставку, станет Валерий Залужный. До сегодняшнего дня командовал войсками Оперативного командования "Север".

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Отметим, генерал-полковник Руслан Хомчак был начальником Генштаба с 21 мая 2019 года по 27 марта 2020 года. С 27 марта 2020 года он стал главнокомандующим ВСУ.

Напомним, 23 июля Зеленский уволил с должности руководителя Службы внешней разведки Валерия Кондратюка, заменив его Александром Литвиненко. В тот же день президент уволил начальника Управления внутренней безопасности Андрея Наумова.