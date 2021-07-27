Зеленський звільнив Руслана Хомчака з посади головнокомандувача ЗСУ (відео)

За словами прессекретаря президента, Хомчак отримає посаду першого заступника секретаря РНБО. Новим головнокомандувачем ЗСУ стане Валерій Залужний.

Головнокомандувач Збройними силами України (ЗСУ) Руслан Хомчак пішов у відставку. Відповідне рішення ухвалив президент Володимир Зеленський. Про це в ході брифінгу повідомив прессекретар глави держави Сергій Никифоров.

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"Це рішення президента. Зеленський не сумнівається в патріотизмі, експертності, відданості присяги Хомчака ... Але він хоче бачити синергію між Міноборони і ЗСУ. Але такої синергії ми не бачимо, а бачимо, навпаки, конфлікти", — зазначив прессекретар Зеленського в ході брифінгу.

За словами Никифорова, хоча Хомчак пішов у відставку, його вже чекає нова посада. Він буде першим заступником секретаря РНБО. Відповідно, цей пост залишає Михайло Коваль.

Новим головнокомандувачем ЗСУ після того, як Хомчак пішов у відставку, стане Валерій Залужний, який до сьогодні командував військами Оперативного командування "Північ".

[ + – ] Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак пішов у відставку

[ + – ] Руслан Хомчак пішов у відставку з посади головнокомандувача ЗСУ

Зазначимо, генерал-полковник Руслан Хомчак був начальником Генштабу з 21 травня 2019 року по 27 березня 2020 року. З 27 березня 2020 року він став головнокомандувачем ЗСУ.

Нагадаємо, 23 липня Зеленський звільнив з посади керівника Служби зовнішньої розвідки Валерія Кондратюка, замінивши його Олександром Литвиненком. У той же день президент звільнив начальника Управління внутрішньої безпеки Андрія Наумова.