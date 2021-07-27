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Зеленський звільнив Руслана Хомчака з посади головнокомандувача ЗСУ (відео)

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Руслан Хомчак під час брифінгу
Фото: Генштаб ВСУ | Рішення про відставку Хомчака ухвалив Зеленський

За словами прессекретаря президента, Хомчак отримає посаду першого заступника секретаря РНБО. Новим головнокомандувачем ЗСУ стане Валерій Залужний.

Головнокомандувач Збройними силами України (ЗСУ) Руслан Хомчак пішов у відставку. Відповідне рішення ухвалив президент Володимир Зеленський. Про це в ході брифінгу повідомив прессекретар глави держави Сергій Никифоров.

"Це рішення президента. Зеленський не сумнівається в патріотизмі, експертності, відданості присяги Хомчака ... Але він хоче бачити синергію між Міноборони і ЗСУ. Але такої синергії ми не бачимо, а бачимо, навпаки, конфлікти", — зазначив прессекретар Зеленського в ході брифінгу.

За словами Никифорова, хоча Хомчак пішов у відставку, його вже чекає нова посада. Він буде першим заступником секретаря РНБО. Відповідно, цей пост залишає Михайло Коваль.

Новим головнокомандувачем ЗСУ після того, як Хомчак пішов у відставку, стане Валерій Залужний, який до сьогодні командував військами Оперативного командування "Північ".

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак пішов у відставку
Руслан Хомчак пішов у відставку з посади головнокомандувача ЗСУ

Зазначимо, генерал-полковник Руслан Хомчак був начальником Генштабу з 21 травня 2019 року по 27 березня 2020 року. З 27 березня 2020 року він став головнокомандувачем ЗСУ.

Нагадаємо, 23 липня Зеленський звільнив з посади керівника Служби зовнішньої розвідки Валерія Кондратюка, замінивши його Олександром Литвиненком. У той же день президент звільнив начальника Управління внутрішньої безпеки Андрія Наумова.