Слідом за главою зовнішньої розвідки: Зеленський звільнив заступника Баканова і генерала Наумова, — ЗМІ

Руслан Баранецький, як пишуть у ЗМІ, повідомив президенту про фінальну стадію операції з вагнерівцями, а Наумова намагалися вбити, найнявши кілера за $50 тис.

Президент України Володимир Зеленський звільнив першого заступника голови СБУ Руслана Баранецького, а також начальника Управління внутрішньої безпеки Андрія Наумова. Про це повідомляє Liga.net, посилаючись на джерела в СБУ.

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"Звільнені Андрій Наумов і Руслан Баранецький", — сказав співрозмовник в СБУ журналістам.

Про можливі причини звільнення не повідомляється.

Руслан Баранецький — перший заступник голови СБУ Івана Баканова. Він займав посаду з червня 2019. Саме він і представник Головного управління розвідки Бурба, за інформацією джерел видання, повідомив Зеленському про фінальну стадію операції з вагнерівцями і виступив проти її перенесення.

На Андрія Наумова, як пишуть у виданні, намагалися вчинити замах. За даними суду, генерала хотіли замовити за 50 тисяч доларів. В організації замаху підозрюють ексглаву СБУ Дмитра Нескромного. Мотивом було бажання Нескромного отримати високу посаду в СБУ, яким перешкоджав Наумов. Виконати замовлення повинен був полковник СБУ Юрій Расюк. Він пішов на угоду зі слідством, що дозволило йому уникнути реального терміну, й отримав три роки випробувального терміну. А Нескромного оголосили в розшук. Його місцеперебування невідоме.

Нагадаємо, сьогодні, 23 липня Володимир Зеленський змінив главу Служби зовнішньої розвідки з Валерія Кондратюка на Олександра Литвиненка.

Зазначимо, що суд зобовʼязав ДБР відкрити провадження у можливій зраді Зеленського в справі "вагнерівців".