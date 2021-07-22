Суд обязал ГБР открыть производство по возможной госизмене Зеленского в деле "вагнеровцев"

Авторы заявления обращают внимание на слова президента Владимира Зеленского, что он "предупредил" Лукашенко.

Шевченковский районный суд Киева обязал Государственное бюро расследований (ГБР) открыть уголовное производство относительно возможной государственной измены президента Владимира Зеленского и его окружения из-за срыва операции по задержанию наемников "ЧВК Вагнера". Об этом сообщил "5 канал".

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Продолжалось судебное заседание лишь 15 минут, поскольку следователи ГБР на заседание не явились. Первый раз заседание было назначено на 19 июля, на него представители Бюро также не пришли.

Заявление о совершении преступления в ГБР ранее подала группа лиц, среди которых бывший народный депутат Андрей Тетерук. Бюро отказалось открывать производство, потому заявители обратились в суд с жалобой на бездействие ГБР.

"Судья обязать ГБР зарегистрировать наше заявление о совершении уголовного преступления по ст. 112 (государственная измена) и внести в Единый реестр досудебных расследований", – отметил Тетерук.

"Проводя расследование, ГБР должно проверить, в том числе, как я говорю, "явку с повинной" господина Зеленского, который сказал, что он "предупредил" Лукашенко. Не позвонил, а предупредил. Следовательно, они должны его допросить", – заявил еще один автор заявления экс-нардеп Игорь Лапин.

Напомним, 29 июля 2020 года под Минском задержали группу наемников из 33 человек, причастных к российской "ЧВК Вагнера". В ОП неоднократно заявляли, что информация сорвавшейся операции по "вагнеровцам" является вымыслом.

В декабре Bellingcat заявила, что ведет расследование касательно вероятного срыва спецоперации украинских спецслужб по захвату наемников российской "ЧВК Вагнера" и планирует снять об этом документальный фильм. В нем они планируют дать полную картину причин инцидента. По словам Юрия Бутусова, утечка произошла из ОП, а именно от Андрея Ермака.