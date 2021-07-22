Суд зобов'язав ДБР відкрити провадження щодо можливої зради Зеленського в справі "вагнерівців"

Автори заяви звертають увагу на слова президента Володимира Зеленського, що він "попередив" Лукашенка.

Шевченківський районний суд Києва зобовʼязав Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрити кримінальне провадження щодо можливої державної зради президента Володимира Зеленського та його оточення через зрив операції із затримання найманців "ПВК Вагнера". Про це повідомив "5 канал".

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Тривало судове засідання лише 15 хвилин, оскільки слідчі ДБР на засідання не зʼявилися. Перший раз засідання було призначено на 19 липня, на нього представники Бюро також не прийшли.

Заяву про скоєння злочину в ДБР раніше подала група осіб, серед яких колишній народний депутат Андрій Тетерук. Бюро відмовилося відкривати провадження, тому заявники звернулися до суду зі скаргою на бездіяльність ДБР.

"Суддя зобовʼязати ДБР зареєструвати нашу заяву про скоєння кримінального злочину за ст. 112 (державна зрада) і внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань", — зазначив Тетерук.

"Проводячи розслідування, ДБР має перевірити, у тому числі, як я кажу, "явку з повинною" пана Зеленського, який сказав, що він "попередив" Лукашенка. Не зателефонував, а попередив. Отже, вони повинні його допитати", — заявив ще один автор заяви, екснардеп Ігор Лапін.

Нагадаємо, 29 липня 2020 року за Мінськом затримали групу найманців з 33 осіб, причетних до російської "ПВК Вагнера". В ОП неодноразово заявляли, що інформація про зрив операції щодо "вагнерівців" є вигадкою.

У грудні Bellingcat заявила, що проводить розслідування щодо ймовірного зриву спецоперації українських спецслужб із захоплення найманців російської "ПВК Вагнера" і планує зняти про це документальний фільм. У ньому вони планують дати повну картину причин інциденту. За словами Юрія Бутусова, витік стався з ОП, а саме від Андрія Єрмака.