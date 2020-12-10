"У нас нет вакансий для Бутусова, которые соответствовали бы его амбициям!" - Минобороны

В пресс-службе Минобороны сообщили, что порядок назначения на должности в их ведомство не предусматривает исключений для людей с "комплексом Наполеона".

10 декабря на странице Министерства обороны Украины появилось сообщение, согласно которому чиновники ведомства, предлагая в нем работу журналисту Юрию Бутусову, не собирались назначать его заместителем, первым заместителем или министром обороны.

"Для подобной быстрой карьеры должны быть соответствующие профессиональные основания, которые, по оценке кадрового органа МОУ, у кандидата Бутусова пока отсутствуют. По результатам сегодняшней беседы с уважаемым журналистом, кадровые службы вынуждены сообщить об отсутствии вакансий, соответствующих уровню его амбиций, которые сейчас превышают его уровень необходимых компетенций", — сообщили в Минобороны.

В ведомстве отметили, что назначение на должности в их министерство происходит согласно законодательству Украины, и в процедуре нет исключений.

"Порядок назначения на должности не предусматривает исключений ни для людей, которые считают, что министр обороны может назначать "министра обороны", ни для авторов чудесных "программ", в которых советы космического масштаба граничат с космического масштаба некомпетентностью, ни для людей с "комплексом Наполеона", — сообщила пресс-служба Минобороны.

Впрочем, в министерстве отметили, что, возможно, это всего лишь недоразумение, вызванное волной эмоций. В ведомстве выразили надежду, что в случае, если Бутусов примет их предложение работы, соответствующее его нынешнему уровню компетенции, то его способности позволят "быстро сделать карьеру и продвинуться на более высокие должности в Минобороны".

Отметим, утром 10 декабря Бутусов на своей странице в Facebook писал, что глава Минобороны Андрей Таран предложил ему выбрать "министерскую позицию", но вместо приглашения на собеседование ему пытались "заткнуть рот манипуляциями клерков". Он требовал у министра обороны Украины назначить его на руководящую должность в ведомстве.

"Только министр Таран сможет обеспечить необходимый мне статус замминистра и доступ к делу "вагнеровцев", для того, чтобы продвинуть расследование и разоблачить российскую агентуру в руководстве Украины. Я понимаю, что если не начать с разоблачения предателей, никаких реформ в нашей армии не будет", — писал утром Бутусов.

Напомним, 8 декабря на странице Минобороны Украины в Facebook появилось сообщение, в котором журналиста Юрия Бутусова назвали "наиболее бескомпромиссным экспертом касательно Минобороны" и предложили ему занять одну из должностей в ведомстве. В тот же день Бутусов на своей странице в Facebook написал, что согласен работать в министерстве, если ему предложат конкретную должность, которая соответствует его требованиям.

Бутусов связывал предложение работать в ведомстве из-за его статей по "делу вагнеровцев". В частности, 8 декабря Бутусов на своей странице в Facebook написал о том, что 7 декабря состоялось закрытое заседание комитета по вопросам обороны и безопасности ВРУ, на котором якобы выступил командир спецподразделения главного управления разведки Минобороны Украины, руководивший спецоперацией по захвату членов российской ЧВК "Вагнера". По словам журналиста, сотрудник разведывательного управления подтвердил парламентариям то, что спецоперация все же проводилась, благодаря чему "парламентский комитет получил доказательства лжи президента Украины Владимира Зеленского и главы Офиса президента Андрея Ермака, которые неоднократно заявляли, что спецоперация не проводилась".

Напомним, россиян задержали в Беларуси 29 июля 2020 года. Минск предполагал, что они должны были готовить беспорядки накануне президентских выборов 9 августа. Как выяснилось, у части задержанных были украинские паспорта и они воевали на Донбассе. Киев потребовал экстрадиции боевиков, однако белорусская сторона неожиданно выдала всех вагнеровцев России, за исключением одного, гражданина Беларуси.

Далее последовал международный скандал, в котором оказалось замешано высшее руководство трех стран. Фокус рассказывал, как это произошло и кто мог быть замешан в этой истории. В частности, речь шла о том, что за передачу задержанных Украине выступал министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, против — сын Александра Лукашенко Виктор, который ориентируется на РФ. В конце концов, победил последний — он лично контролировал вывоз силовиков автотранспортом с территории Беларуси.

Позже один из боевиков ЧВК "Вагнера" с позывным "Злой" заявил, что старший сын Лукашенко якобы лично объявил вагнеровцам о высылке на родину в РФ.