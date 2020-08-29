Старший сын Лукашенко лично объявил вагнеровцам о высылке на родину в РФ, – боевик ЧВК Вагнера

Россиянам якобы пояснили, что депортируют в РФ, так как за ними не приехали ни Генпрокурор РФ, ни Генпрокурор Украины.

Один из задержанных в Минске членов ЧВК Вагнера с позывным "Злой" рассказал о том, что с ними произошло в Беларуси и кто именно их задерживал.

"Я один из 33-ех задержанных россиян в Беларуси. Нас задержали в Минске в 6 утра 29 числа служба "Альфа" и КГБ", – сообщил вагнеровец в интервью российскому военному YouTube-проекту "WarGonzo".

По словам вагнеровца, к их задержанию прямо причастны спецслужбы Украины и "третье государство".

"Версия наша такова, что товарищи... не товарищи, спецслужбы Украины решили как можно больше вытащить россиян – причастных и не причастных к Донбассу, причастных даже просто к Сирии, даже не причастных ни к тому ни к другому, а просто сотрудников каких-то органов РФ, вытащить их на территорию Украины для последующего обмена. Мы без сомнения уверены, что это все совершила спецслужба Украины при поддержке какой-то третьей страны", – рассказал боевик.

"Злой" заявил, что после задержания их отвезли в местное РУВД, откуда начали водить на допросы в Комитет госбезопасности Республики Беларусь.

"Вопросы у них были довольно-таки ординарные и понятные для меня лично. Они говорили – где схроны оружия и какие у нас задачи были поставлены в Республике Беларусь? И то, что у них, якобы, стоит разнарядка "15 человек посадить, а всех остальных – отпустить", – отметил член ЧВК Вагнера.

По словам белорусских силовиков, некоторые из задержанных вагнеровцев якобы признались, что прибыли в Беларусь содействовать оппозиционным силам на тогда еще предстоявших президентских выборах, рассказал "Злой".

Как отметил боевик, лично он обвинялся белорусскими властями в терроризме. По словам интервьюируемого, "кого-то два, а кого-то три дня" подержали в изоляторе, а после – перевезли в тюрьму №8 в городе Жодино.

После этого задержанному удалось поговорить с российским консулом: "Консул сказал, что пока сам не понимает, что происходит, но понимает одно, – что нас подставили", – сообщил "Злой". По его словам, консул РФ в Беларуси добавил: "Держитесь ребята, Россия вас не забыла".

"Меня вывели (из камеры. –- Ред.) в коридор, где я увидел двух своих собратьев, граждан Российской Федерации", –.сказал он.

Вагнеровец отметил, что до этого с момента задержания их ни разу не держали вместе и "не пересекали между собой".

"После этого мы собрались в одной большой комнате, где встретились с сыном Лукашенко и начальником Генштаба, как он сказал, Службы безопасности. Мы с ним встретились. Он – сын, товарищ Лукашенко – заявил, что "так как не приехал генпрокурор Российской Федерации и генпрокуратура Украины, было принято решение главой, президентом Республики Беларусь – вернуть вас на родину", – сообщил член ЧВК Вагнера.

"Злой" уточнил, что речь шла о старшем сыне Лукашенко. Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко имеет троих сыновей: Виктора (1975-го года рождения), Дмитрия (1980 г.р.) и младшего, Николая, который родился 31-го августа 2004-го года.

Напомним, россиян задержали в Беларуси 29 июля. Минск предполагал, что они должны были готовить беспорядки накануне президентских выборов 9 августа. Как выяснилось, у части задержанных были украинские паспорта и они воевали на Донбассе. Киев потребовал экстрадиции боевиков, однако белорусская сторона неожиданно выдала всех вагнеровцев России, за исключением одного, гражданина Беларуси.

Далее последовал международный скандал, в котором оказалось замешано высшее руководство трех стран. Фокус рассказывал, как это произошло и кто мог быть замешан в этой истории. В частности, речь шла о том, что за передачу задержанных Украине выступал министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, против — сын Александра Лукашенко Виктор, который ориентируется на РФ. В конце концов, победил последний — он лично контролировал вывоз силовиков автотранспортом с территории Беларуси.