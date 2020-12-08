"Жду встречи с Зеленским или Тараном". Журналист Бутусов принял предложение о работе от Минобороны

Бутусов считает, что ему предложили работать в ведомстве из-за его статей по "делу вагнеровцев".

8 декабря на странице Минобороны Украины в Facebook появилось сообщение, в котором журналиста Юрия Бутусова назвали "наиболее бескомпромиссным экспертом касательно Минобороны" и предложили ему занять одну из должностей в ведомстве. В тот же день Бутусов на своей странице в Facebook написал, что согласен работать в министерстве и добавил, что хочет встретиться с министром обороны или президентом.

"Принимаю предложение Минобороны, жду приглашения к министру либо к президенту. Я готов навести порядок в Минобороны и публикую свою программу действий. Я понимаю, что раз руководство Минобороны во время войны признает свою неспособность справиться с проблемами управления без меня, журналиста, и предлагает высокую должность, то как ответственный гражданин, я обязан принять данное предложение", — сообщил Бутусов.

Он считает, что этим предложением в ведомстве признали справедливость его критики в адрес верховного главнокомандующего украинской армии Владимира Зеленского и главы Минобороны Андрея Тарана.

В комментарии изданию "Детектор Медиа" Бутусов сообщил, что согласится работать в Минобороны если ему предложат конкретную должность, которая соответствует его требованиям. Он связывает предложение работать в ведомстве с его статьями касательно проблем в оборонной сфере страны и обсуждения на комитете ВРУ якобы сорванной спецоперации по задержанию в Беларуси 28 членов ЧВК "Вагнера".

"Они хотят дать мне выгодную должность, чтобы я прекратил о них писать. Прежде всего, писать о "деле вагнеровцев", — заявил Бутусов изданию "Детектор Медиа".

Отметим, Бутусов на своей странице в Facebook написал о том, что 7 декабря состоялось закрытое заседание комитета по вопросам обороны и безопасности ВРУ, на котором якобы выступил командир спецподразделения главного управления разведки Минобороны Украины, руководивший спецоперацией по захвату членов российской ЧВК "Вагнера". По словам журналиста, сотрудник разведывательного управления подтвердил парламентариям то, что спецоперация все же проводилась, благодаря чему "парламентский комитет получил доказательства лжи президента Украины Владимира Зеленского и главы Офиса президента Андрея Ермака, которые неоднократно заявляли, что спецоперация не проводилась".

Напомним, россиян задержали в Беларуси 29 июля 2020 года. Минск предполагал, что они должны были готовить беспорядки накануне президентских выборов 9 августа. Как выяснилось, у части задержанных были украинские паспорта и они воевали на Донбассе. Киев потребовал экстрадиции боевиков, однако белорусская сторона неожиданно выдала всех вагнеровцев России, за исключением одного, гражданина Беларуси.

Далее последовал международный скандал, в котором оказалось замешано высшее руководство трех стран. Фокус рассказывал, как это произошло и кто мог быть замешан в этой истории. В частности, речь шла о том, что за передачу задержанных Украине выступал министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, против — сын Александра Лукашенко Виктор, который ориентируется на РФ. В конце концов, победил последний — он лично контролировал вывоз силовиков автотранспортом с территории Беларуси.

Позже один из боевиков ЧВК "Вагнера" с позывным "Злой" заявил, что старший сын Лукашенко якобы лично объявил вагнеровцам о высылке на родину в РФ.