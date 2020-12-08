"Ложь Зеленского": на комитете Рады подтвердили проведение операции по "вагнеровцам" — журналист

Президент и сотрудники его администрации неоднократно заявляли, что история о спецоперации по задержанию боевиков российской ЧВК "Вагнера" "придумана от начала до конца".

Журналист Юрий Бутусов опубликовал на своей странице в Facebook пост, в котором рассказал, что накануне, 7 декабря, состоялось закрытое заседание комитета по вопросам обороны и безопасности ВРУ, на котором якобы выступил командир спецподразделения главного управления разведки Минобороны Украины, руководивший спецоперацией по захвату членов российской ЧВК "Вагнера".

По словам журналиста, сотрудник разведывательного управления подтвердил парламентариям то, что спецоперация все же проводилась, благодаря чему "парламентский комитет получил доказательства лжи президента Украины Владимира Зеленского и главы Офиса президента Андрея Ермака, которые неоднократно заявляли, что спецоперация не проводилась".

Глава парламентской фракции "Голос" и член комитета по обороне и нацбезопасности Сергей Рахманин, принимавший участие в заседании, таким образом прокомментировал ресурсу "Цензор.нет" произошедшее:

"Я не могу подтвердить или опровергнуть ваши вопросы, не могу комментировать детали заседания по делу "вагнеровцев", поскольку закрытый режим секретности налагает на меня ограничения. Но у меня, как у гражданина и до этого заседания была позиция, что, скорее всего, спецоперация проводилась. После заседания, моя позиция не изменилась. Пока это все, что я могу сказать по данному поводу", — сказал Рахманин.

Журналист Бутусов добавил, что депутаты комитета по обороне и нацбезопасности решили на следующем закрытом заседании послушать выступление по кейсу "вагнеровцев" бывшего начальника ГУР Минобороны Василия Бурбу.

Примечательно, что в августе Бутусов сообщил, что Бурбу уволили с должности якобы за требование расследовать провал спецоперации по захвату боевиков ЧВК "Вагнера".

Отметим, в Офисе президента действительно неоднократно заявляли, что информация о якобы сорвавшейся спецоперации по "вагнеровцам" является вымыслом.

"Уже много раз об этом сказал: вся история с "вагнеровцами" придумана от начала до конца. Совещания, о котором написал Бутусов, никогда не было. Моя версия — это хорошо спланированная операция, направленная против нашей страны. Мне понятно, почему этим занимаются спецслужбы других стран, но почему вольно или невольно в этом были задействованы украинские журналисты и кто-то из украинских политиков — вопрос", — цитирует главу ОП Ермака издание "Бабель".

Напомним, россиян задержали в Беларуси 29 июля 2020 года. Минск предполагал, что они должны были готовить беспорядки накануне президентских выборов 9 августа. Как выяснилось, у части задержанных были украинские паспорта и они воевали на Донбассе. Киев потребовал экстрадиции боевиков, однако белорусская сторона неожиданно выдала всех вагнеровцев России, за исключением одного, гражданина Беларуси.

Далее последовал международный скандал, в котором оказалось замешано высшее руководство трех стран. Фокус рассказывал, как это произошло и кто мог быть замешан в этой истории. В частности, речь шла о том, что за передачу задержанных Украине выступал министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, против — сын Александра Лукашенко Виктор, который ориентируется на РФ. В конце концов, победил последний — он лично контролировал вывоз силовиков автотранспортом с территории Беларуси.

Позже один из боевиков ЧВК "Вагнера" с позывным "Злой" заявил, что старший сын Лукашенко якобы лично объявил вагнеровцам о высылке на родину в РФ.