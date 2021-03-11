Бутусов розповів, що буде у фільмі Bellingcat про "вагнерівців"

Фільм буде викривати терористів Путіна — головний удар спрямований у цьому напрямку. Він буде видовищним і зрозумілим на Заході.

Розслідувач з Bellingcat Христо Грозєв 10 березня провів у Києві зйомки для свого фільму-розслідування. Журналіст Юрій Бутусов написав у Facebook, що інтерв'ю Грозєву дали два високопоставлених співробітники Головного управління розвідки Міністерства оборони (ГУР МО), які, за їхніми словами, брали участь у спецоперації із захоплення "вагнерівців", екс-президент Петро Порошенко (стверджує, що санкціонував підготовку спецоперації), "агент НАБУ" Євген Шевченко (одним із перших написав про провал спецоперації), народний депутат Михайло Забродський.

Як повідомив Грозєв, йому телефонував голова Офісу президента Андрій Єрмак і запропонував зустрітися в Києві, а також попросив записати для фільму інтерв'ю з "державними діячами, які представлять у фільмі позицію Офісу президента з цієї справи".

Після прильоту Грозєва ОП надав йому охорону, але Єрмак без пояснень скасував свою зустріч з Грозєвим та інтерв'ю з будь-якими спікерами.

Бутусов стверджує, що головна мета Грозєва — показати і викрити діяльність російських спецслужб і "ПВК Вагнера". Фільм буде викривати терористів Путіна, головний удар спрямований у цьому напрямку. Фільм буде дуже видовищний, і найважливіше — зрозумілий на Заході. "Це буде величезна подія в інформаційній війні з РФ", — вважає журналіст.

"Зрив спецоперації і спроби закрити рот свідкам зради будуть показані в короткій першій частині, проте найбільш повно інтерв'ю про зраду будуть показані в другій частині фільму. Очікується, що офіцери ГУР МО вперше розкажуть усі деталі на камеру, розкажуть, наскільки продумано спільно з нашими союзниками все було відпрацьовано. Висока ймовірність, що ми побачимо інтерв'ю одного з учасників знаменитої наради в кабінеті Зеленського, і розповідь, хто і як провалив спецоперацію", — написав Бутусов.

Він також застеріг від завищених очікувань. "Христо Грозєв — це не гоголівський ревізор, це не рука Вашингтона чи Лондона... Робота Bellingcat не спрямована на вирішення замість нас наших внутрішньополітичних проблем".

Нагадаємо, що Євген Шевченко сам написав про свою зустріч з Грозєвим.

29 липня під Мінськом була затримана група найманців з 33 осіб, які причетні до російської ПВК "Вагнера". Пізніше з'ясувалося, що частина з них брала участь у збройному конфлікті на Донбасі.

В Офісі президента неодноразово заявляли, що інформація про нібито спецоперацію щодо "вагнерівців" є вигадкою.

У грудні 2020 року міжнародна організація Bellingcat заявила, що проводить розслідування щодо нібито зриву спецоперації українських спецслужб із захоплення найманців російської ПВК "Вагнер" і планує зняти про це документальний фільм.

10 березня нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко повідомив, що знімальна група Bellingcat приїхала до Києва. У той же день журналіст Дмитро Гордон оголосив, що 15 березня мав вийти фільм-розслідування Bellingcat про спецоперацію із затримання бойовиків ПВК "Вагнер", але його перенесли нібито через зйомки співробітників Офісу президента. У свою чергу в Офісі президента спростували інформацію про те, що розслідувачі приїжджали до них.