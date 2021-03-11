Бутусов рассказал, что будет в фильме Bellingcat про "вагнеровцев"

Фильм будет разоблачать террористов Путина и якобы будет зрелищным и понятным на Западе.

Расследователь из Bellingcat Христо Грозев 10 марта провел в Киеве съемки для своего фильма-расследования. Журналист Юрий Бутусов написал в Facebook, что интервью Грозеву дали два высокопоставленных сотрудника Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО), которые, по их словам, принимали участие в спецоперации по захвату "вагнеровцев", экс-президент Петр Порошенко (утверждает, что санкционировал подготовку спецоперации), "агент НАБУ" Евгений Шевченко (одним из первых написал о провале спецоперации), народный депутат Михаил Забродский.

Как сообщил Грозев, ему звонил глава Офиса президента Андрей Ермак и предложил встретиться в Киеве, а также попросил записать для фильма интервью с "государственными деятелями, которые представят в фильме позицию Офиса президента в данном дел".

После прилета Грозева ОП предоставил ему охрану, но Ермак без объяснений отменил свою встречу с Грозевым и интервью с каким-либо спикерами.

Бутусов утверждает, что главная цель Грозева – показать и разоблачить деятельность российских спецслужб и "ЧВК Вагнера". Фильм будет разоблачать террористов Путина, главный удар направлен в этом направлении. Фильм будет очень зрелищный, и самое важное – понятный на Западе. "Это будет огромное событие в информационной войне с РФ", – считает журналист.

"Срыв спецоперации и попытки закрыть рот свидетелям предательства будут показаны в короткой первой части, однако наиболее полно интервью о предательстве будут показаны во второй части фильма. Ожидается, что офицеры ГУР МО впервые расскажут все детали на камеру, расскажут насколько продуманно совместно с нашими союзниками все было отработано. Высока вероятность, что мы увидим интервью одного из участников знаменитого совещания в кабинете Зеленского, и рассказ кто и как провалил спецоперацию", – написал Бутусов.

Он также предостерег от завышенных ожиданий. "Христо Грозев – это не гоголевский ревизор, это не рука Вашингтона или Лондона… Работа Bellingcat не направлена на решение вместо нас наших внутриполитических проблем".

Напомним, Евгений Шевченко сам написал о своей встрече с Грозевым.

29 июля под Минском была задержана группа наемников из 33 человек, которые причастны к российской ЧВК "Вагнера". Позже выяснилось, что часть из них участвовала в вооруженном конфликте на Донбассе.

В Офисе президента неоднократно заявляли, что информация о якобы сорвавшейся спецоперации по "вагнеровцам" является вымыслом.

В декабре 2020 года международная организация Bellingcat заявила, что ведет расследование касательно якобы срыва спецоперации украинских спецслужб по захвату наемников российской ЧВК "Вагнер" и планирует снять об этом документальный фильм.

10 марта нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил, что съемочная группа Bellingcat приехала в Киев. В тот же день журналист Дмитрий Гордон объявил, что 15 марта должен был выйти фильм-расследование Bellingcat о спецоперации по поимке боевиков ЧВК "Вагнер", но его перенесли якобы из-за съемок сотрудников Офиса президента. В свою очередь в Офисе президента опровергли информацию о том, что расследователи приезжали к ним.