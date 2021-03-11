"Агент НАБУ" Евгений Шевченко дал интервью Bellingcat для расследования по "вагнеровцам"

По словам Шевченко, съемочную группу в Киев пригласил якобы глава ОП Ермак, однако позже он перестал брать трубку и выходить с ними на связь.

Евгений Шевченко, известный как "внештатный агент НАБУ", дал интервью журналистам международного издания Bellingcat, которые снимают фильм-расследование о якобы сорванной летом 2020 года спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер". Об этом рассказал сам Шевченко на своей странице в Facebook.

"Дал интервью для фильма об обстоятельствах срыва операции по ЧВК "Вагнер", который Bellingcat снимает для Netflix. Если сейчас об измене в высшем руководстве нашей страны знает только достаточно ограниченный круг лиц среди спецслужб, то уже скоро об этом узнает весь мир. И это очень, очень обидно", — написал Шевченко.

Также Шевченко написал, что его удивило поведение Андрея Ермака, главы Офиса президента Украины. По словам "внештатного агента НАБУ", руководитель администрации Владимира Зеленского якобы сам пригласил в Киев съемочную группу расследователей из Bellingcat, обеспечил их транспортом и охраной.

"Но в назначенное время встреча не состоялась, потому что кто-то почувствовал, что пахнет жареным и просто перестал брать трубку. Выводы делайте сами", — Отметил Шевченко.

На прикрепленной к публикации фотографии Шевченко стоит рядом с Христо Грозевом, болгарским медиаэкспертом и журналистом-расследователем организации Bellingcat.

[ + – ] "Агент НАБУ" Евгений Шевченко дал интервью Bellingcat Фото: скриншот из Facebook

Отметим, Евгений Шевченко еще в августе 2020 года рассказывал о том, что украинская разведка собиралась провернуть хитрый план и захватить "вагнеровцев". Тогда он заявлял, что операция якобы сорвалась из-за главы ОП Андрея Ермака.

Напомним, 29 июля под Минском была задержана группа наемников из 33 человек, которые причастны к российской ЧВК "Вагнера". Позже выяснилось, что часть из них участвовала в вооруженном конфликте на Донбассе.

Уже 14 августа Генпрокуратура РФ заявила, что задержанные были переданы российским специалистам белорусскими силовиками. Позже "вагнеровцы" рассказали о своем задержании российским СМИ.

В Офисе президента неоднократно заявляли, что информация о якобы сорвавшейся спецоперации по "вагнеровцам" является вымыслом.

В декабре 2020 года международная организация Bellingcat заявила, что ведет расследование касательно якобы срыва спецоперации украинских спецслужб по захвату наемников российской ЧВК "Вагнер" и планирует снять об этом документальный фильм.

10 марта нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил, что съемочная группа расследователей Bellingcat якобы приехала в Киев. В тот же день журналист Дмитрий Гордон объявил, что 15 марта должен был выйти фильм-расследование Bellingcat о спецоперации по поимке боевиков ЧВК "Вагнер", но его перенесли якобы из-за съемок сотрудников Офиса президента. В свою очередь в Офисе президента опровергли информацию о том, что расследователи приезжали к ним.