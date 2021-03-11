"Агент НАБУ" Євген Шевченко дав інтерв'ю Bellingcat для розслідування по "вагнерівцям"

За словами Шевченка, знімальну групу до Києва запросив нібито голова ОП Єрмак, однак пізніше він перестав брати трубку і виходити з ними на зв'язок.

Євген Шевченко, відомий як "позаштатний агент НАБУ", дав інтервʼю журналістам міжнародного видання Bellingcat, які знімають фільм-розслідування про нібито зірвану влітку 2020 року спецоперацію із затримання бойовиків ПВК "Вагнер". Про це розповів сам Шевченко на своїй сторінці у Facebook.

"Дав інтервʼю для фільму про обставини зриву операції по ПВК "Вагнер", який Bellingcat знімає для Netflix. Якщо зараз про зраду у вищому керівництві нашої країни знає тільки досить обмежене коло осіб серед спецслужб, то вже скоро про це дізнається весь світ. І це дуже, дуже прикро", — написав Шевченко.

Також Шевченко написав, що його здивувала поведінка Андрія Єрмака, голови Офісу президента України. За словами "позаштатного агента НАБУ", керівник адміністрації Володимира Зеленського нібито сам запросив до Києва знімальну групу розслідувачів з Bellingcat, забезпечив їх транспортом і охороною.

"Але в призначений час зустріч не відбулася, тому що хтось відчув, що пахне смаженим і просто перестав брати трубку. Висновки робіть самі", — зазначив Шевченко.

На прикріпленій до публікації фотографії Шевченко стоїть поруч з Христо Грозєвим, болгарським медіаекспертом і журналістом-розслідувачем організації Bellingcat.

[ + – ] "Агент НАБУ" Євген Шевченко дав інтерв'ю Bellingcat Фото: скриншот из Facebook

Зазначимо, Євген Шевченко ще в серпні 2020 року розповідав про те, що українська розвідка збиралася провернути хитрий план і захопити "вагнерівців". Тоді він заявляв, що операція нібито зірвалася через голову ОП Андрія Єрмака.

Нагадаємо, 29 липня під Мінськом затримали групу найманців з 33 осіб, які причетні до російської ПВК "Вагнера". Пізніше зʼясувалося, що частина з них брала участь у збройному конфлікті на Донбасі.

Вже 14 серпня Генпрокуратура РФ заявила, що затримані були передані російським фахівцям білоруськими силовиками. Пізніше "вагнерівці" розповіли про своє затримання російським ЗМІ.

В Офісі президента неодноразово заявляли, що інформація про нібито зірвану спецоперацію по "вагнерівцям" є вигадкою.

У грудні 2020 року міжнародна організація Bellingcat заявила, що веде розслідування щодо нібито зриву спецоперації українських спецслужб по захопленню найманців російської ПВК "Вагнер" і планує зняти про це документальний фільм.

10 березня нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко повідомив, що знімальна група розслідувачів Bellingcat нібито приїхала до Києва. Того ж дня журналіст Дмитро Гордон оголосив, що 15 березня мав вийти фільм-розслідування Bellingcat про спецоперацію по затриманню бойовиків ПВК "Вагнер", але його перенесли нібито через зйомки співробітників Офісу президента. Зі свого боку в Офісі президента спростували інформацію про те, що розслідувачі приїжджали до них.