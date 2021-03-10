Расследователи из организации Bellingcat приехали в Киев, - нардеп

Организация Bellingcat снимает расследование о якобы проваленной летом 2020 года спецоперации по задержанию боевиков из ЧВК "Вагнера".

Народный депутат Алексей Гончаренко (фракция "Евросолидарность") написал на своем канале в Telegram о том, что съемочная группа расследователей международной организации Bellingcat якобы приехала в Киев.

"Съемочная группа Bellingcat сейчас в Киеве", — написал Гончаренко.

[ + – ] Гончаренко сообщил, что съемочная группа Bellingcat приехала в Киев Фото: скриншот

О том, что съемочная группа Bellingcat якобы находится в Киеве, написало и издание "Страна", напомнив, что те работают над фильмом-расследованием о якобы "проваленной операции по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер".

Так, в декабре 2020 года международная организация Bellingcat заявила, что ведет расследование касательно якобы срыва спецоперации украинских спецслужб по захвату наемников российской ЧВК "Вагнер" и планирует снять об этом документальный фильм.

Отметим, 29 июля под Минском была задержана группа наемников из 33 человек, которые причастны к российской ЧВК "Вагнера". Позже выяснилось, что часть из них участвовала в вооруженном конфликте на Донбассе.

Уже 14 августа Генпрокуратура РФ заявила, что задержанные были переданы российским специалистам белорусскими силовиками. Позже "вагнеровцы" рассказали о своем задержании российским СМИ.

В Офисе президента неоднократно заявляли, что информация о якобы сорвавшейся спецоперации по "вагнеровцам" является вымыслом.