Розслідувачі з організації Bellingcat приїхали до Києва, — нардеп

Організація Bellingcat знімає розслідування про нібито провалену влітку 2020 року спецоперацію із затримання бойовиків з ПВК "Вагнера".

Народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Євросолідарності") написав на своєму каналі в Telegram про те, що знімальна група розслідувачів міжнародної організації Bellingcat нібито приїхала до Києва.

"Знімальна група Bellingcat зараз у Києві", — написав Гончаренко.

[ + – ] Гончаренко повідомив, що знімальна група Bellingcat приїхала в Київ Фото: скриншот

Про те, що знімальна група Bellingcat нібито перебуває в Києві, написало і видання "Країна", нагадавши, що ті працюють над фільмом-розслідуванням про нібито "провалену операцію із затримання бойовиків ПВК "Вагнер".

Так, у грудні 2020 року міжнародна організація Bellingcat заявила, що проводить розслідування щодо нібито зриву спецоперації українських спецслужб із захоплення найманців російської ПВК "Вагнер" і планує зняти про це документальний фільм.

Зазначимо, що 29 липня під Мінськом була затримана група найманців з 33 осіб, які причетні до російської ПВК "Вагнер". Пізніше з'ясувалося, що частина з них брала участь у збройному конфлікті на Донбасі.

Уже 14 серпня Генпрокуратура РФ заявила, що затримані були передані російським фахівцям білоруськими силовиками. Пізніше "вагнерівці" розповіли про своє затримання російським ЗМІ.

В Офісі президента неодноразово заявляли, що інформація про нібито спецоперацію щодо "вагнерівців" є вигадкою.