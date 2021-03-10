У Зеленского опровергли, что встречались с расследователями Bellingcat по "вагнеровцам"

В свою очередь журналист Дмитрий Гордон заявил, что премьеру фильма перенесли из-за досъемок комментариев ОП.

Журналист Дмитрий Гордон объявил, что 15 марта должен был выйти фильм-расследование Bellingcat о спецоперации по поимке боевиков ЧВК "Вагнер", но его перенесли якобы из-за съемок сотрудников Офиса президента. Об этом сообщает издание "Гордон".

"Я впервые озвучиваю эту информацию: поскольку Bellingcat решил опросить еще некоторых сотрудников Офиса президента Украины в Киеве и сейчас это делает, выход фильма может быть перенесен на неделю-две", — сказал журналист.

По его словам, это будет фильм о "бездарно проваленной супероперации", которая проводилась в Украине спецслужбами США, Турции и Украины.

Кроме того, источники издания "Зеркало недели" в Офисе президента также сообщали, что якобы расследователи приезжали в ОП, чтобы взять комментарий для своего фильма. Кроме того, будут сняты интервью с людьми, входящими в окружение экс-президента Петра Порошенко.

В свою очередь, Офис президента опроверг изданию "Бабель" информацию о том, что якобы расследователи приезжали в ОП.

"Это неправда, в ОП они не были и ни с кем в ОП не встречались", — рассказали в Офисе Зеленского.

Ранее нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко также сообщил, что съемочная группа расследователей Bellingcat якобы приехала в Киев.

Журналист с Bellingcat Элиот Хиггинс написал в Twitter, что вокруг "вагнергейта" много слухов, и посоветовал слушать и читать только то, что говорит команда расследователей. Вместе с тем Хиггинс отказался что-либо комментировать.

Напомним, в декабре 2020 года международная организация Bellingcat заявила, что ведет расследование касательно якобы срыва спецоперации украинских спецслужб по захвату наемников российской ЧВК "Вагнер" и планирует снять об этом документальный фильм.

Отметим, 29 июля под Минском была задержана группа наемников из 33 человек, которые причастны к российской ЧВК "Вагнера". Позже выяснилось, что часть из них участвовала в вооруженном конфликте на Донбассе.

Уже 14 августа Генпрокуратура РФ заявила, что задержанные были переданы российским специалистам белорусскими силовиками. Позже "вагнеровцы" рассказали о своем задержании российским СМИ.

В Офисе президента неоднократно заявляли, что информация о якобы сорвавшейся спецоперации по "вагнеровцам" является вымыслом.