У Зеленського спростували, що зустрічалися з розслідувачами Bellingcat щодо "вагнерівців"

Зі свого боку журналіст Дмитро Гордон заявив, що прем'єру фільму перенесли через дозйомки коментарів ОП.

Журналіст Дмитро Гордон оголосив, що 15 березня мав вийти фільм-розслідування Bellingcat про спецоперацію по затриманню бойовиків ПВК "Вагнер", але його перенесли нібито через зйомки співробітників Офісу президента. Про це повідомляє видання "Гордон".

"Я вперше озвучую цю інформацію: оскільки Bellingcat вирішив опитати ще деяких співробітників Офісу президента України в Києві і зараз це робить, вихід фільму може бути перенесений на тиждень-два", — сказав журналіст.

За його словами, це буде фільм про "бездарно провалену супероперацію", яка проводилася в Україні спецслужбами США, Туреччини та України.

Крім того, джерела видання "Дзеркало тижня" в Офісі президента також повідомляли, що нібито розслідувачі приїжджали в ОП, щоб взяти коментар для свого фільму. Крім того, знімуть інтерв'ю з людьми, що входять в оточення екс-президента Петра Порошенка.

зі свого боку, Офіс президента спростував виданню "Бабель" інформацію про те, що нібито розслідувачі приїжджали в ОП.

"Це неправда, в ОП вони не були і ні з ким в ОП зустрічалися", — розповіли в Офісі Зеленського.

Раніше нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко також повідомив, що знімальна група розслідувачів Bellingcat нібито приїхала до Києва.

Журналіст з Bellingcat Еліот Хіггінс написав в Twitter, що навколо "вагнергейту" багато чуток, і порадив слухати і читати тільки те, що говорить команда розслідувачів. Разом з тим Хіггінс відмовився щось коментувати.

Нагадаємо, в грудні 2020 року міжнародна організація Bellingcat заявила, що веде розслідування щодо нібито зриву спецоперації українських спецслужб із захоплення найманців російської ПВК "Вагнер" і планує зняти про це документальний фільм.

Зазначимо 29 липня під Мінськом затримали групу найманців з 33 осіб, які причетні до російської ПВК "Вагнера". Пізніше з'ясувалося, що частина з них брала участь у збройному конфлікті на Донбасі.

Вже 14 серпня Генпрокуратура РФ заявила, що затримані були передані російським фахівцям білоруськими силовиками. Пізніше "вагнерівці" розповіли про своє затримання російським ЗМІ.

В Офісі президента неодноразово заявляли, що інформація про нібито зірвану спецоперацію по "вагнерівцям" є вигадкою.