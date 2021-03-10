Bellingcat якобы перенесет выход фильма о "вагнеровцах" из-за досъемок в Офисе президента, - СМИ

Расследователи якобы запишут интервью с людьми, входящими в окружение экс-президента Петра Порошенко.

Из-за якобы приезда для досъемок расследователей Bellingcat в Украину выход фильма об операции по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер" задержится. Об этом сообщает "Зеркало недели" со ссылкой на источники в Офисе президента.

Сообщается, что изначально было запланировано, что фильм выйдет 15 марта. Но расследователи решили провести досъемки.

Издание пишет, что будут сняты интервью с людьми, входящими в окружение экс-президента Петра Порошенко.

"В их числе и один из народных депутатов Украины, активно комментировавший срыв операции по поимке "вагнеровцев", – сообщает источник.

Кроме того, во время досъемок будет записана позиция Офиса президента. Сказано, что глава ОП Андрей Ермак созванивался с автором расследования Христо Грозевым и попросил донести мнение ОП в фильме.

Ранее нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко также сообщил, что съемочная группа расследователей Bellingcat якобы приехала в Киев.

Напомним, в декабре 2020 года международная организация Bellingcat заявила, что ведет расследование касательно якобы срыва спецоперации украинских спецслужб по захвату наемников российской ЧВК "Вагнер" и планирует снять об этом документальный фильм.

Отметим, 29 июля под Минском была задержана группа наемников из 33 человек, которые причастны к российской ЧВК "Вагнера". Позже выяснилось, что часть из них участвовала в вооруженном конфликте на Донбассе.

Уже 14 августа Генпрокуратура РФ заявила, что задержанные были переданы российским специалистам белорусскими силовиками. Позже "вагнеровцы" рассказали о своем задержании российским СМИ.

В Офисе президента неоднократно заявляли, что информация о якобы сорвавшейся спецоперации по "вагнеровцам" является вымыслом.