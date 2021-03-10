Bellingcat нібито перенесе вихід фільму про "вагнерівців" через дозйомки в Офісі президента, — ЗМІ

Розслідувачі нібито запишуть інтерв'ю з людьми, що входять в оточення екс-президента Петра Порошенка.

Через нібито приїзд для дозйомок розслідувачів Bellingcat в Україну вихід фільму про операцію із затримання бойовиків ПВК "Вагнер" затримається. Про це повідомляє "Дзеркало тижня" з посиланням на джерела в Офісі президента.

Повідомляється, що спочатку було заплановано, що фільм вийде 15 березня. Але розслідувачі вирішили провести дозйомки.

Видання пише, що знімуть інтерв'ю з людьми, що входять в оточення екс-президента Петра Порошенка.

"Серед них один з народних депутатів України, який активно коментував зрив операції із затримання "вагнерівців", — повідомляє джерело.

Крім того, під час дозйомок запишуть позицію Офісу президента. Сказано, що голова ОП Андрій Єрмак розмовляв з автором розслідування Христо Грозєвим і попросив донести думку ОП у фільмі.

Раніше нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко також повідомив, що знімальна група розслідувачів Bellingcat нібито приїхала до Києва.

Нагадаємо, в грудні 2020 року міжнародна організація Bellingcat заявила, що веде розслідування щодо нібито зриву спецоперації українських спецслужб із захоплення найманців російської ПВК "Вагнер" і планує зняти про це документальний фільм.

Зазначимо 29 липня під Мінськом затримали групу найманців з 33 осіб, які причетні до російської ПВК "Вагнера". Пізніше з'ясувалося, що частина з них брала участь у збройному конфлікті на Донбасі.

Вже 14 серпня Генпрокуратура РФ заявила, що затриманих передали російським фахівцям білоруські силовики. Пізніше "вагнерівці" розповіли про своє затримання російським ЗМІ.

В Офісі президента неодноразово заявляли, що інформація про нібито зірваній спецоперації по "вагнерівцям" є вигадкою.